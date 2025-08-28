وزیر کشور وارد ساوه شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر مؤمنی صبح پنج‌شنبه در سفر یک‌روزه به استان مرکزی، در بدو ورود با حضور در گلزار شهدای شهرستان ساوه به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد و بر ادامه راه آنان در خدمت به مردم تأکید کرد.

افتتاح نیروگاه خورشیدی به عنوان یکی از پروژه‌های مهم حوزه انرژی تجدیدپذیر در ساوه، از جمله برنامه‌های سفر وزیر کشور به شهرستان ساوه است.

این نیروگاه با هدف توسعه انرژی‌های پاک و کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی راه‌اندازی شده و می‌تواند در تأمین بخشی از برق پایدار شهرستان نقش‌آفرین باشد.

همچنین وزیر کشور در ادامه سفر خود به ساوه، کمربندی شرق ساوه را افتتاح می‌کند، این پروژه به منظور کاهش بار ترافیکی درون‌شهری، افزایش ایمنی عبور و مرور و تسهیل دسترسی به محورهای مواصلاتی اصلی اجرایی می‌شود.