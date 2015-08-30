به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری هفدهمین جشن خانه سینما صبح امروز یکشنبه هشتم شهریور ماه با حضور همایون اسعدیان دبیر هفدهمین جشن خانه سینما و مازیار میری دبیر اجرایی این جشن در محل خانه سینما برگزار شد.

همایون اسعدیان دبیر هفدهمین جشن خانه سینما با اشاره به اینکه جشن انیمیشن امشب ساعت ۲۰ شب در محل ایوان شمس برگزار می شود، بیان کرد: جشن های فیلم کوتاه، مستند و بزرگداشت ها نیز طی ۲ هفته آینده در ایوان شمس برگزار می شود. همچنین داوری نهایی فیلم های بلند سینمایی از ۱۱ شهریور ماه با حضور ۹۹ داور به مدت ۵ روز انجام می شود.

دبیر هفدهمین جشن خانه سینما با اشاره به برگزاری جشن خانه سینما در روز ۲۰ شهریور ماه تاکید کرد: هفدهمین جشن خانه سینما جمعه شب ۲۰ شهریور ماه در محل عمارت مسعودیه برگزار می شود.

وی با اشاره به برگزاری ۳ بزرگداشت در جشن سینمای ایران توضیح داد: در این دوره از جشن خانه سینما بزرگداشت هنرمندانی چون سعید پورصمیمی بازیگر و فعال صنفی، فرهاد ورهرام مستندساز و احمدرضا درویش کارگردان سینما برگزار می شود، همچنین جایزه «سیف الله داد» نیز به دلیل یک عمر فعالیت سینمایی به علیرضا داوودنژاد اهدا می شود.

مازیار میری دبیر اجرایی هفدهمین جشن خانه سینما در ادامه این نشست بیان کرد: ۵۸ فیلم متقاضی شرکت در جشن خانه سینما بودند که بعد از داوری، ۲۴ فیلم به مرحله نهایی راه یافتند و فیلم های «چند متر مکعب عشق» به کارگردانی جمشید محمودی، «در دنیای تو ساعت چند است؟» به کارگردانی صفی یزدانیان و «قصه ها» به کارگردانی رخشان بنی اعتماد هر کدام با نامزدی در ۱۰ رشته بیشترین میزان نامزدی در این دوره از جشن خانه سینما را دارند.

در ادامه این نشست همایون اسعدیان در پاسخ به این سوال که در لیست نامزدهای بخش بهترین موسیقی نام موسیقیی فیلم سینمایی «در دنیای تو ساعت چند است؟» خالی است، توضیح داد: داوری در جشن خانه سینما توسط صنوف انجام می شود و من معتقدم که هفدهمین جشن خانه سینما یکی از بهترین داوری ها را با خود به همراه داشت اما در نهایت باید بگویم داوری یک امر سلیقه ای است که البته این سلیقه امسال به آنچه که انتظار می رفت بسیار نزدیک است، به همین دلیل نمی توانیم بگوییم چرا نام برخی از فیلم ها در برخی از رشته ها خالی است.

وی با اشاره به اینکه یک شرکت صنایع شیر به عنوان اسپانسر در این دوره از جشن خانه سینما ما را همراهی می کند، بیان کرد: نمی دانم چرا امسال بسیاری از شرکت ها تمایل دارند تا به عنوان اسپانسر ما را همراهی کنند، البته بسیاری از این شرکت ها خیلی دیر به این فکر افتادند، اینکه چرا ما از اسپانسر فرهنگی برای جشن استفاده نکرده ایم باید گویم که شرکت های فرهنگی هم مانند ما کار فرهنگی می کنند و خود نیاز به حمایت مالی دارند. این شرکت نیز در زمینه فعالیت های فرهنگی و هنری حضور دارد و به خصوص فعالیت های فرهنگی بسیاری را در زمینه مقابله با پوکی استخوان انجام می دهد.

دبیر هفدهمین جشن سینمای ایران در پاسخ به این پرسش که چرا امسال هم سازمان سینمایی یک جشن جداگانه برای روز ملی سینما گرفته است، توضیح داد: سازمان سینمایی تنها یک مراسم شام برای روز ملی سینما ترتیب داده که در این مراسم قرار نیست هیچ جایزه ای اهدا شود، این مراسم همزمان با جشن خانه سینما برگزار نمی شود و قرار است در روز ۲۱ شهریور ماه این مراسم برگزار شود.

وی در پاسخ به حمایت خانه سینما از اصغر فرهادی به عنوان یک فیلمساز بین المللی بیان کرد: حمایت خانه سینما از فیلمسازان در چارچوب موقعیت و موفقیت فیلمسازان در عرصه های بین المللی تعریف نمی شود، درست است که اصغر فرهادی مانند دیگر بزرگان سینمای ایران برای ما افتخار به همراه آورده است و نام سینمای ایران را در دنیا مطرح کرده است، اما این به آن معنا نیست که ما حمایت متفاوتی از این کارگردان داشته باشیم. باز هم تاکید می کنم که خانه سینما برای حمایت از اعضای خود بهترین ها و پرافتخارترین سینماگران را ستاره دار نمی کند و نگاهی متفاوت به آنها ندارد.

همایون اسعدیان با اشاره به برگزاری محل هفدهمین جشن خانه سینما گفت: پانزدهمین دوره جشن خانه سینما نیز در عمارت مسعودیه برگزار شد، با توجه به تعداد بالای مهمانان جشن سینمای ایران ما نیازمند سالنی با ظرفیت ۳ هزار نفر هستیم، به همین دلیل سالنی مانند برج میلاد نیز برای ما کم است، به همین دلیل فکر کردیم بهترین مکان عمارت مسعودیه است، چرا که دارای فضای باز مناسب برای چیدن صندلی و جای دادن مهمانان است.

دبیر هفدهمین جشن سینمای ایران در پایان تاکید کرد: کارگردانی مراسم هفدهمین جشن سینمای ایران توسط مازیار میری انجام می شود.