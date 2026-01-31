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۱۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۵۸

۴۳ کیلو مواد افیونی در شاهین شهر کشف شد

۴۳ کیلو مواد افیونی در شاهین شهر کشف شد

اصفهان-فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر از اجرای طرح آرامش در شهرستان خبر داد و گفت: در راستای این طرح ۳۹ معتاد و خرده فروش دستگیر و ۴۳ کیلو انواع مواد افیونی کشف شد.

سرهنگ احسان بدیعیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرحله دیگری از طرح آرامش در سطح محلات با هدف دستگیری خرده فروشان مواد مخدر طی ۴ روز گذشته به صورت ویژه در شهرستان اجرایی شد.

این مقام انتظامی در ادامه افزود: در راستای این طرح علاوه بر دستگیری و جمع آوری ۳۹ معتاد ولگرد و خرده فروش مواد مخدر، بیش از ۴۳ کیلو انواع مواد افیونی نیز کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر با اشاره به تحویل متهمان به مرجع قضائی و معرفی معتادان ولگرد به کمپ های ترک اعتیاد خاطر نشان کرد: دستگیری خرده فروشان موادمخدر و جمع آوری معتادان در اولویت کار پلیس شهرستان قرار گرفته است، شهروندان می توانند اخبار خود را در این خصوص با تماس ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6735982

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