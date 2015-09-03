تعداد اعضای مجلس خبرگان از ۸۶ به ۸۸ نفر افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس خبرگان، طبق پیشنهاد جدید کمیسیون آیین نامه با توجه به جداشدن کرج از تهران و تأسیس استان البرز، مقرر شد ۲ نماینده از این استان به نمایندگی از مردم، وارد مجلس خبرگان رهبری شوند.
بر این اساس طیق
ماده ۱: عده نمایندگان مجلس خبرگان رهبری ۸۸ نفر به شرح ذیل میباشد:
استان تهران ۱۶ نماینده
استانهای خراسان رضوی و خوزستان هر کدام ۶ نماینده
استانهای اصفهان، آذربایجان شرقی و فارس هر کدام ۵ نماینده
استانهای گیلان و مازندران هر کدام ۴ نماینده
استانهای آذربایجان غربی و کرمان هر کدام ۳ نماینده
استانهای اردبیل، البرز، سیستان و بلوچستان، قزوین، کردستان، کرمانشاه، گلستان، لرستان، مرکزی و همدان هر کدام ۲ نماینده
استانهای ایلام، بوشهر، چهارمحال بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، زنجان، سمنان، قم، کهکیلویه و بویراحمد، هرمزگان و یزد هر کدام ۱ نماینده
ماده ۲: از تاریخ( ۱۳۹۴/۶/۱۱) تصویب این قانون هر گونه افزایش تعداد نمایندگان خبرگان پس از بررسیهای لازم و با توجه به میزان جمعیت و تقسیمات جغرافیای کشور و مصالح ملی براساس پیشنهاد هیأت رئیسه در آخرین سال هر دوره و تصویب مجلس خبرگان رهبری خواهد بود.
بدین ترتیب، طبق مصوبه امروز مجلس خبرگان، تعداد اعضای این مجلس از ۸۶ نفر به ۸۸ نفر افزایش پیدا کرد.
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