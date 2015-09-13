بیش از یك تن موادمخدر در استان اصفهان كشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تودیع و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان گلپایگان پیش از ظهر یکشنبه با حضور سردار عبدالرضا آقاخانی فرمانده انتظامی استان اصفهان و مسئولان شهرستان گلپایگان در تالار اندیشه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفت.

سردار عبدالرضا آقاخانی در این مراسم، از كشف یك تن و ۱۰۰ كیلوگرم مواد مخدر (تریاك) خبر داد.

وی ادامه داد: این عملیات شب گذشته از سوی مأموران انتظامی نایین با همكاری پلیس موادمخدر استان اصفهان صورت گرفت.

فرمانده انتظامی استان اصفهان افزود: در یك عملیات غافلگیرانه از یك خودروی سنگین كه این مواد در آن جاسازی شده بود كشف، خودرو توقیف و راننده آن و یك نفر دیگر در این رابطه دستگیر شدند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ۲۳ هزار شهید استان، ۳۷۲ شهید شهرستان و پنج شهید اخیر درگیری گلپایگان، یك هزار و ۲۰۰ شهید نیروی انتظامی استان و هزار شهید كارمند استان اظهار داشت: به دنبال ارتقای جایگاه انتظامی گلپایگان هستیم که در همین راستا در بحث امكانات، تجهیزاتی ارسال شده و مابقی هم در دست اقدام است.

سردار آقاخانی با اشاره به اینكه وضعیت اقتصادی در بحث اعتباری نیروی انتظامی هم اثر گذاشته است، افزود: امیدواریم با كوشش مسئولان، موضوع اعتبارات حل شود.

وی با بیان اینكه نیروی انتظامی در جایگاه خدمتگزاری برای مردم است، تصریح كرد: افتخار ما این است كه خدمتگزار مردم خوب و متدین هستیم كه پشتوانه عظیمی برای نظام هستند.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینكه در مقابل همه شهدا مسئول هستیم، بیان داشت: مأموران جان بر كف و خدمتگزاران شما ملت شریف با اقتدار نسبت به ایجاد امنیت در راستای آسایش مردم پرتلاش و ساعی در خدمت به مردم هستند و با هوشیاری در حراست و مبارزه با عوامل ناهنجاری و نابسامانی های اجتماعی پرتوان می كوشند.

وی افزود: فرزندان جان بر كف شما شب گذشته در یك عملیات غافلگیرانه با مافیای موادمخدر، موفق به كشف بیش از یك تن و ۱۰۰كیلوگرم موادمخدر (تریاك) در ورودی به شهرستان نایین شدند كه این امر جز یاری خدا و عنایت امام زمان (عج) نیست و این فرهنگ امروز حاكم بر نیروی انتظامی است.

سردار آقاخانی به ولایت پذیری، تكریم مردم، رعایت حقوق شهروندی، دولت و ملت، همدلی و همزبانی، تعامل با دستگاه ها به ویژه با فرماندار، حفظ اقتدار سازمان، ارتقای سطح بصیرت، تعامل با دستگاه های امنیتی و استفاده از توان تمامی دستگاه ها در پیشگیری از جرم به وسیله مأمورن انتظامی اشاره كرد و افزود: در مقطع خاصی آسیب هایی به شهرستان گلپایگان از سوی اشرار و جانیان وارد شد كه منجر به شهادت پنج شهید سرافراز شد كه با بسیج نیروها و همكاری دستگاه های امنیتی بزرگترین عملیات حساس با كمترین آسیب و كشف یك هزار و ۵۰۰ نوع مهمات، ۴ قبضه سلاح و ۶ قبضه نارنجك موفق انجام شد.

فرمانده انتظامی استان با بیان اینكه شهرستان گلپایگان حق ارتقای جایگاه را دارد، ادامه داد: در تأمین نیازهای لجستیكی و كمبود سوخت با وجود كمبود اعتبارات این نیرو در سال جاری نسبت به سال گذشته ۱۰ الی ۱۵ درصد افزایش اعتبارات داشته ایم.

در ادامه حجت الاسلام محمدرضا اسماعیلی، امام جمعه گلپایگان، ضمن تقدیر از زحمات سرهنگ محمدعلی یوسلیانی اظهار داشت: مقوله امنیت وسیع است و به طبع انتظارات مردم در مسئله امنیت، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و ... شاید زیاد باشد، اما وقتی انتظارات مردم را در كنار امكانات و استعداد نیرو قرار دهیم، می توان گفت نیروهای انتظامی بر اساس استعداد، ابزار و امكانات فداكاری و ایثارگری می كنند.

وی با بیان اینكه بعضی انتظارات و توقعات مردم، بی جا و بی مورد است، افزود: باید برای مردم نهادینه شود كه هر نوع اختلاف جزیی را به نیروی انتظامی و محاكم قضایی ارجاع ندهند زیرا ممكن است مانع رسیدگی به پرونده های مهمتر شود و مطالبات به حق مردم باید بر اساس امكانات، ابزار و نیرو باشد.

نماینده ولی فقیه در گلپایگان با اشاره به اینكه امكاناتی كه در اختیار نیروی انتظامی شهرستان قرار دارد جوابگوی خواسته های مردم نیست، تاکید كرد: مسئولان رده بالای نظام اسلامی باید با تدبیر و اندیشه و به اقتضای خواسته ها امكانات را فراهم كنند.

امام جمعه گلپایگان با اذعان به اینكه باید ساختار نیروی انتظامی شهرستان گلپایگان ارتقا یابد، یادآور شد: نیاز به تجدید قوا و امكانات با اقتدار تمام در شهرستان با توجه به موقعیت اجتماعی و مبارزه با اشرار موادمخدر لازم و ضروری است.

در ادامه حسین فراست، فرماندار شهرستان گلپایگان، ضمن تقدیر از خدمات و تلاش های سرهنگ محمدعلی یوسلیانی فرمانده انتظامی شهرستان، به حفظ جایگاه ها اشاره كرد و افزود: قبل از برگزاری آیین تودیع و معارفه ضرورت داشت، شناختی از فرمانده جدید انتظامی گلپایگان ایجاد می شد.

وی با بیان اینكه امنیت و سلامت دو نعمت است، تصریح كرد: مردم خواستار حفظ اموال و ناموس خود از هرگونه تعرض هستند؛ لذا باید در تأمین امكانات و مایحتاج آنها در ایجاد امنیت برای مردم تلاش بیشتری صورت گیرد.

فرماندار گلپایگان خواستار ارتقای جایگاه شهرستان با توجه به جرم خیزی و مهاجرت پذیری شد و افزود: ضروری است در خصوص افزایش پاسگاه ها با توجه به موقعیت شهرستان، سیر جمعیتی و تأمین مایحتاج لجستیكی و انسانی ارتقا، صورت گیرد.

وی در پایان با بیان اینكه همدلی و وفاق كارگشاست، اظهار داشت: منابع انسانی، مالی و فكری باید در كنار هم باشد تا مدیریت شكل گیرد.

گفتنی است؛ سرهنگ محمدعلی یوسلیانی با ارائه گزارشی در خصوص وضعیت امنیتی و دیگر اقدامات نیروی انتظامی در شهرستان به كاهش ۸۹ درصد جرایم خشن، ۱۰ درصد كاهش تصادفات و ... اشاره كرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در آیین تودیع و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان گلپایگان، سردار آقاخانی ضمن تقدیر از زحمات سه ساله سرهنگ محمدعلی یوسلیانی، سرهنگ دوم حسین بساطی را به عنوان فرمانده جدید انتظامی شهرستان گلپایگان معرفی كرد.