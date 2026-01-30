آهنگسازان فیلم فجر امسال را بهتر بشناسید؛ این رقابت سخت است!

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی فیلم های شرکت کننده در بخش «سودای سیمرغ» چهل‌وچهارمین جشنواره فیلم فجر طی روزهای گذشته منتشر شد و همان گونه که انتظار می رفت، حواشی و نظرات متفاوتی از اسامی فیلم‌ها، کارگردانان، محتوا و سایر موارد مرتبط به این آثار در محافل رسانه‌ای و غیررسمی پیش روی مخاطبان سینما قرار گرفت. مسیری که هر ساله در آستانه برگزاری این رویداد ملی به تناسبت شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حاکم برجامعه دربرگیرنده مجادلات، انتشار نقطه نظرات و گزاره های رسانه ای متعددی است که هرکدام می توانند به سهم خود در تاریخ سینمای ایران دربرگیرنده قضاوت ها و واکنش‌های متفاوتی باشند.

اما در چنین شرایطی فارغ از تمامی حواشی، مباحث کیفی فیلم ها در حوزه‌های مختلف محل بحث و تمرکز جامعه سینمایی و رسانه ای کشور قرار می گیرد؛ مسیری که موضوع «موسیقی فیلم» از مهم ترین آنها به شمار می‌آید و هر ساله چه در آستانه نزدیک شدن به این رویداد، چه در ایام برگزاری و چه در پایان آنها فضایی را فراهم می‌سازد که می توان از این مولفه گزارش های رسانه‌ای مختلفی را در حوزه های تخصصی و رسانه ای اش منتشر کرد. چارچوبی که به دلیل درهم آمیختگی «موسیقی» و «فیلم» و کلیدواژه «سلیقه» دربرگیرنده چالش هایی هم برای ارزیابی و هم انتخاب برترین ها است.

آنچه می‌خوانید معرفی اجمالی هنرمندانی است که به عنوان آهنگساز در آثار شرکت کننده این دوره از جشنواره فیلم فجر حضور پیدا کرده اند. هنرمندانی که هرکدام دارای سلایق مختلف و متنوع و آگاهی مناسبی از جریان آهنگسازی در سینما برخوردارند و هر یک می توانند مدعی جدی برای کسب سیمرغ جشنواره در بخش آهنگسازی به حساب آیند.

ستار اورکی؛ هنرمند گزیده کار و همکاری با ۲ نسل کارگردانی

ستار اورکی آهنگسازی است که از همان ابتدا عمده تمرکز خود را برای آهنگسازی در حوزه سینما و تلویزیون معطوف کرده و در این مدت کنار آثار متعددی که در این حوزه پیش روی مخاطبان قرار داده، جوایز بهترین آهنگسازی رویدادهای سینمایی ملی و بین المللی همچون «جشن منتقدان سینما»، «جشن حافظ»، «جشن سینمای مستند»، «جشن سینمای ایران»، «جشنواره یاس» را کسب کرده است.

وی تاکنون نامزد دریافت سیمرغ بلورین آهنگسازی دوره های بیست و هشتم، سی و یکم و سی و سوم جشنواره فیلم فجر برای فیلم های «دوران عاشقی» به کارگردانی علیرضا رئیسیان، «استرداد» به کارگردانی علی غفاری و «آناهیتا» به کارگردانی عزیزالله حمیدنژاد بوده است.

این آهنگساز گزیده کار طی این دوره از جشنواره آهنگسازی فیلم های «رقص باد» به کارگردانی سید جواد حسینی و «قایق سواری در تهران» به کارگردانی رسول صدرعاملی را به عهده گرفته است.

سروش انتظامی؛ ادامه راه پدرِرکورددار با آهنگسازی ۲ فیلم

سروش انتظامی فرزند مجید انتظامی از آهنگسازان پیشگام سینمای ایران که فعلا بعید به نظر می آید هنرمندی بتواند به رکوردداری او برای کسب جوایز و سیمرغ بلورین جشنواره های فیلم فجر دست پیدا کند، در این سال ها تلاش کرده به واسطه آموزه هایی که نزد پدر خود در عرصه آهنگسازی فرا گرفته، دستی هم در حوزه آهنگسازی داشته باشد.

وی چندی پیش بود که در یکی از اولین گام های حرفه ای این حوزه، آهنگسازی سریال «تاسیان» به کارگردانی تینا پاکروان، فیلم «صددام» به کارگردانی پدرام پورامیری و «شوماه» به کارگردانی مژگان بیات را به عهده گرفت و از همان ابتدا هم نشان داد که می تواند در این حوزه حرف هایی برای گفتن داشته باشد.

انتظامی در این دوره از جشنواره آهنگسازی فیلم های «اسکورت» به کارگردانی یوسف حاتمی کیا و «مارون» به کارگردانی امیراحمد انصاری را به عهده گرفته است.

سهراب پورناظری؛ گزیده کاری که امسال ۲ فیلم در جشنواره دارد

سهراب پورناظری از جمله هنرمندانی است که در این سال ها برای آهنگسازی فیلم گزیده کاری را به عنوان مولفه اصلی خود برای حضور در سینمای ایران انتخاب کرده و در این مدت نیز تلاش خود را انجام داده تا به واسطه خلاقیت‌ها و فضای متفاوتی که از نوع نگاه به موسیقی کلاسیک ایرانی داشته کارهای پرمخاطبی را هم از خود به یادگار بگذارد، در این دوره از جشنواره آهنگسازی ۲ اثر سینمایی را به عهده گرفته است.

آهنگسازی آثاری چون سریال «هزار و یک شب - ۱۴۰۴» به کارگردانی مصطفی کیایی، «شعله ور - ۱۳۹۷» به کارگردانی حمید نعمت الله، «رگ خواب - ۱۳۹۶» به کارگردانی حمید نعمت الله، «آرایش غلیظ - ۱۳۹۲» به کارگردانی حمید نعمت الله، «آستیگمات - ۱۳۹۶» به کارگردانی مجیدرضا مصطفوی، «وضعیت سفید - ۱۳۹۰» به کارگردانی حمید نعمت الله و «بی پولی - ۱۳۸۸» به کارگردانی حمید نعمت الله از جمله فعالیت های پورناظری در عرصه موسیقی فیلم است که برای برخی از آنها نیز جوایزی را از جشن حافظ و جشن نویسندگان و منتقدان سینمای ایران دریافت کرده است.

سهراب پورناظری در این دوره از جشنواره آهنگسازی ۲ فیلم «آرامبخش» به کارگردانی سعید زمانیان و «زنده شور» به کارگردانی کاظم دانشی را به عهده گرفته است.

حامد ثابت؛ آهنگساز یک اثر در دوره چهل و چهارم

حامد ثابت دیگر هنرمند شناخته شده عرصه آهنگسازی فیلم است که در ادوار مختلف جشنواره های فیلم فجر حضور پررنگی داشته و با آثاری که پیش روی مخاطبان قرار داده همواره خود را به عنوان یک آهنگساز مولف در این عرصه معرفی کرده است.

دریافت سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن جشنواره فیلم فجر برای ساخت ملودی فیلم های «پرسه در مه - ۱۳۸۸» به کارگردانی بهرام توکلی، «تابستان داغ - ۱۳۹۵» به کارگردانی ابراهیم ایرج زاد، «بی همه چیز - ۱۳۹۹» به کارگردانی محسن قرایی از جمله افتخارات سینمایی حامد ثابت در عرصه آهنگسازی سینما علاوه بر دیگر جوایز سینمایی او محسوب می شود.

این هنرمند طی سال های اخیر برای ساخت موسیقی فیلم های «تنگه ابوقریب - ۱۳۹۶» به کارگردانی بهرام توکلی نیز نامزد دریافت سیمرغ بلورین بود.

ثابت در این دوره از جشنواره ساخت موسیقی فیلم «خواب» به کارگردانی مانی مقدم را به عهده گرفته است.

حبیب خزایی فر؛ همکاری با رفیقِ کارگردان و ۲ فیلم دیگر

از جمله آهنگسازانی که همواره تلاش کرده در آثارش فضای متفاوتی را تجربه کند، حبیب خزایی فر است؛ آهنگسازی که به واسطه پیشینه مناسب علمی اش در موسیقی در این سال ها تبدیل به یکی از آهنگسازان موثر حوزه سینما شده است.

البته همکاری با کارگردانان موفقی چون محمدحسین مهدویان و حال و هوای متفاوت کارهایش نقش موثری در پیشرفت هنری این هنرمند ایفا کرده اند و می توان چنین ارزیابی کرد که ۲ مولفه دانش و آگاهی، خلاقیت و همکاری با کارگردانان شاخص سینمای ایران خزایی فر را به عنوان گزینه مناسبی برای آهنگسازی فیلم های سینمایی معرفی کرده است.

«لاتاری - ۱۳۹۶» به کارگردانی محمدحسین مهدویان، «ایستاده درغبار - ۱۳۹۴»به کارگردانی محمدحسین مهدویان، «ماجرای نیمروز - ۱۳۹۷» به کارگردانی محمدحسین مهدویان، «آخرین روزهای زمستان - ۱۳۹۱» به کارگردانی محمدحسین مهدویان، «حبیب آقا» به کارگردانی محمد حمزه، «درخت گردو - ۱۳۹۸» به کارگردانی محمدحسین مهدویان از جمله فعالیت هایی است که خزایی فر در عرصه موسیقی پیش روی مخاطبان قرار داده است.

این آهنگساز در جشنواره فیلم فجر چهل و چهارم آهنگسازی فیلم های «جانشین» به کارگردانی مهدی شامحمدی، «تقاطع نهایی» به کارگردانی سعید جلیلی و «نیمه شب» به کارگردانی محمدحسین مهدویان را به عهده گرفته است.

کریستف رضاعی؛ آهنگسازی که همواره متفاوت است

کریستف رضاعی را می توان در زمره آهنگسازان گزیده کار، خلاق و متفاوتی در سینمای ایران نام برد که هر از چندگاهی شرایطی را ایجاد می کند که مخاطبان سینمای ایران همواره منتظر شنیدن اثر خاصی از این هنرمند در عرصه ملودی سازی هستند.

این آهنگساز که در این سال‌ها جوایز متعددی را هم از رویدادهای مختلف ملی و بین المللی موسیقی و سینمایی دریافت کرده است، در سال‌های پیشین موفق به دریافت سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن جشنواره فیلم فجر با فیلم های «نگار - ۱۳۹۵» به کارگردانی رامبد جوان شد.

برنده تندیس و جایزه از رویدادهای مختلف سینمایی از جمله جشن حافظ و جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران برای فیلم های «ماهی و گربه» به کارگردانی شهرام مکری و «در دنیای تو ساعت چند است؟» به کارگردانی صفی یزدانیان، نامزدی دریافت سیمرغ بلورین آهنگسازی برای ساخت موسیقی فیلم های «ناگهان درخت - ۱۳۹۷» به کارگردانی صفی یزدانیان، «سال دوم دانشکده من - ۱۳۹۷» به کارگردانی رسول صدر عاملی از جمله افتخارات او در عرصه موسیقی محسوب می شود.

رضاعی در این دوره از جشنواره فیلم فجر آهنگسازی فیلم «استخر» به کارگردانی سروش صحت را به عهده گرفته است.

مسعود سخاوت دوست؛ رکورد زنی با آهنگسازی پنج فیلم

مسعود سخاوت دوست را می توان به عنوان یکی فعال ترین و پرافتخارترین آهنگسازان سینمای ایران در رویداد های ملی و بین المللی حوزه سینما و تئاتر معرفی کرد.

هنرمندی که طی سال های گذشته هفت بار نامزد دریافت سیمرغ بلورین آهنگسازی شده است. مسیری که برای سخاوت دوست دربرگیرنده دریافت سه سیمرغ بلورین برای فیلم های «شور عاشقی - ۱۴۰۲» به کارگردانی داریوش یاری، «عطرآلود - ۱۴۰۱» به کارگردانی هادی مقدم دوست، «شماره ۱۰ - ۱۴۰۱» به کارگردانی حمیدزرگرنژاد شد.

این هنرمند که از او می توان به عنوان یکی رکورداران تولید موسیقی در سینمای ایران معرفی کرد، در چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر با فیلم های «سقف» به کارگردانی ابراهیم امینی، «پل» به کارگردانی محمد عسگری، «سرزمین فرشته ها» به کارگردانی بابک خواجه پاشا، «قمارباز» به کارگردانی محسن بهاری و «کارواش» به کارگردانی احمد مرادپور هم تلاش کرده که فارغ از موضوع کیفیت، این حضور کمی را همچنان حفظ کند.

امیرحسین سمیعی؛ آهنگسازی یک فیلم در کنار خوانندگی

امیرحسین سمیعی از هنرمندان فعال حوزه موسیقی که طی سال های گذشته در حوزه های مدیریتی نیز فعالیت داشته، آهنگسازی موسیقی فیلم «خیابان جمهوری» به کارگردانی منوچهر هادی را برعهده دارد.

ساخت موسیقی سریال «هشت پا» به کارگردانی احمد معظمی و تهیه‌کنندگی محمدرضا شفیعی و آهنگسازی فیلم «دم سرد» به کارگردانی عباس رزیچی و تهیه کنندگی علی سرتیپی از دیگر فعالیت های آهنگسازی سمیعی در سال های اخیر محسوب می‌شود.

سمیعی پیش از این آهنگسازی کنسرت نمایش «کلنل» در تالار وحدت را بر عهده داشت. وی همچنین آهنگسازی کنسرت نمایش «رفیق بازی» را هم در کارنامه فعالیت های خود دارد.

بهزاد عبدی؛ بازیگری و آهنگسازی فقط یک فیلم

بهزاد عبدی هنرمندی که طی ماه های گذشته تلاش کرده حضور در عرصه بازیگری را جدی تر از گذشته دنبال کند و همین امیر نیز موجب شده تا تراکم آهنگسازی آثار سینمایی دوره های گذشته را نداشته باشد امسال با آهنگسازی یک فیلم در جشنواره فیلم فجر حضور دارد.

این آهنگساز که در کارنامه فعالیت های موسیقایی خود ساخت آهنگ ده ها اثر سینمایی، تلویزیونی و نمایشی را ثبت کرده و هر از چندگاهی هم در عرصه های مدیریتی از جمله دبیری جشنواره موسیقی فجر حضوری داشته است، طی سال های ۸۸ و ۹۳ برای ساخت موسیقی فیلم «آل» به کارگردانی بهرام بهرامیان و «مزار شریف - ۱۳۹۳» به کارگردانی عبدالحسین برزیده موفق به دریافت سیمرغ بلورین بهترین آهنگسازی از جشنواره موسیقی فجر شده است.

عبدی در این دوره از جشنواره فیلم فجر آهنگسازی فیلم سینمایی «گیس» به کارگردانی محسن جسور را به عهده گرفته است.

رضا مرتضوی؛ بازگشت به سینما بعد از چند سال دوری

رضا مرتضوی هم از جمله هنرمندانی است که طی سال های گذشته عمده فعالیت خود را متمرکز بر حوزه های تئاتر و موسیقی کرده است. اما در کنار این فعالیت ها تلاش داشته تا در فواصل زمانی مختلف به عنوان آهنگساز در آثار تصویری هم حضور داشته باشد.

همکاری با هنرمندانی چون محسن عبدالوهاب، محسن قرایی، حمید امجد، عاطفه نوری، محمدهادی نائیجی، افشین هاشمی، فریدون جیرانی، تینا پاکروان، محمد رضایی راد و امیرهادی ملک اسماعیلی در قالب آثار سینمایی مستند، کوتاه و بلند بخشی از پیشینه فعالیت های هنری مرتضوی را تشکیل می دهند.

وی که در جریان برگزاری بیست و چهارمین جشنواره موسیقی فجر و جشنواره موسیقی مقاومت برنده جایزه آهنگسازی شد، ساخت موسیقی فیلم «خجستگانی که در جنگ ملاقات کرده‌ام» به کارگردانی امیرشهاب رضویان را برعهده دارد.

سهند مهدی زاده؛ همکاری دوباره بعد از سه سال دوری

سهند مهدی زاده نیز از جمله آهنگسازان عرصه سینما و تلویزیون است که اگرچه فعالیت های کمی در حوزه سینما داشته اما هریک از آثارش در این عرصه مشتمل بر ارائه آثاری بوده که توانسته اند با استقبال مخاطبان روبه رو شوند.

ساخت موسیقی فیلم های «چرا گریه نمی کنی - ۱۴۰۱» به کارگردانی علیرضا معتمدی، «آخرین تولد - ۱۴۰۱» به کارگردانی نوید محمودی، «مردن در آب مطهر - ۱۳۹۸» به کارگردانی نوید محمودی، «هفت و نیم - ۱۳۹۷» به کارگردانی نوید محمودی، «شکستن هم زمان بیست استخوان - ۱۳۹۷» به کارگردانی جمشید محمودی از جمله فعالیت های اجرایی مهدی زاده در عرصه ساخت موسیقی فیلم محسوب می شود.

این هنرمند بعد از سه سال از همکاری مشترک خود با علیرضا معتمدی ساخت موسیقی فیلم «دختر پری خانم» این کارگردان را برای شرکت در جشنواره فیلم فجر به عهده دارد.

حسام ناصری؛ «با من بخوان»، ۲ فیلم سینمایی و چند داستان دیگر

حسام ناصری نیز یکی از هنرمندانی است که می توان او را یکی از هنرمندان گزیده کار آهنگسازی فیلم معرفی کرد. چرا که همکاری با پروژه «با من بخوان» به خوانندگی علیرضا قربانی آن قدری از او در این سال ها وقت گرفته که این هنرمند فرصت چندانی برای آهنگسازی پروژه های سینمایی نداشته باشد.

وی در این سال ها آهنگسازی فیلم هایی چون «روزی روزگاری آبادان» به کارگردانی حمیدرضا آذرنگ، «بازی خونی - ۱۴۰۳» به کارگردانی حسین میرزامحمدی، «سرگیجه - ۱۴۰۱» به کارگردانی بهرنگ توفیقی و پروژه های دیگر تلاش داشته تا در این عرصه نیز فعالیت هایی داشته باشد.

ناصری در جشنواره فیلم فجر امسال آهنگسازی ۲ فیلم «اردوبهشت» به کارگردانی محمد داودی و «غوطه ور» به کارگردانی محمدجواد حکمی را به عهده گرفته است.

کارن همایون فر؛ آهنگسازی ۲ فیلم با یک پشتوانه محکم موسیقایی

سینمای ایران در دهه های اخیر شاهد ظهور و بروز هنرمندانی بوده است که هریک به فراخور تخصص خود در عرصه های مختلف توانسته اند خود را به عنوان هنرمندان مولف معرفی کنند.

کارن همایون فر یکی از این همین هنرمندانی است که در عرصه آهنگسازی فیلم در این سال ها نزدیک به ۱۰۰ اثر را فقط در سینما تولید کرده که هریک توانسته اند به عنوان تولیدات مطرح این حوزه معرفی شوند.

«زادبوم - ۱۳۸۷» به کارگردانی ابوالحسن داودی، «جرم - ۱۳۸۹» مسعود کیمیایی، «به وقت شام - ۱۳۹۶» به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا، «اسفند - ۱۴۰۳» به کارگردانی دانش اقباشاوی هم فیلم هایی هستند که همایون فر در آنها موفق به دریافت سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر شده است.

حضور در جمع نامزدهای دریافت سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر برای ساخت موسیقی فیلم های «هیس دخترها فریاد نمی زنند - ۱۳۹۱» به کارگردانی پوران درخشنده، «همه چیز برای فروش - ۱۳۹۲» به کارگردانی امیرحسین ثقفی، «رخ دیوانه - ۱۳۹۳» به کارگردانی ابوالحسن داودی، «بادیگارد - ۱۳۹۴» به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا، «قلب رقه - ۱۴۰۲» به کارگردانی خیرالله تقیانی پور، «روایت ناتمام سیما - ۱۴۰۱» به کارگردانی علیرضا صمدی بخشی از افتخارات همایون فر در عرصه سینما محسوب می شوند.

همایون فر در این دوره از جشنواره فیلم فجر آهنگسازی فیلم های «حاشیه» به کارگردانی محمدعلیزاده فرد و «غبار میمون» به کارگردانی آرش معیریان را انجام داده است.

بر همین اساس آرش آتابابائی و شاهین پژهان آهنگسازان «فیلم نگهبانان خورشید» به کارگردانی عماد رحمانی و مهرداد محرابی، امیرحسین اکبرشاهی آهنگساز فیلم «جهان مبهم هاتف» به کارگردانی مجید رستگار، نیما امین آهنگساز فیلم «حال خوب زن» به کارگردانی مهدی بَرزُکی، عباس تقی‌آبادی آهنگساز فیلم «مولا» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی عباس لاجوردی، محمد جعفری آهنگساز فیلم «کوچ» به کارگردانی محمد اسفندیاری، مسیح سروش آهنگساز فیلم «زندگی کوچک کوچک» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی امیرحسین ثقفی، سارا متوسلیان آهنگساز فیلم «بیلبورد» به کارگردانی سعید دشتی و صبا ندایی آهنگساز فیلم «کافه سلطان» به کارگردانی مصطفی رزاق‌کریمی هم دیگر هنرمندانی هستند که اطلاعات چندانی از آنها در فضای رسانه ای موجود نبود اما نام هر یک از آنها می تواند در کنار سایر آهنگسازانی که نام برده شد، معرف پدیده‌ای در حوزه آهنگسازی باشد از این رو با در نظر گرفتن فضای رقابتی امسال، به نظر می آید کار ارزیابی هیئت داوران دشوار خواهد بود.