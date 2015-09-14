«ملبورن» به بخش رقابتی فستيوال «اوراسيا» راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، «ملبورن» به كارگردانی نيما جاويدی در ادامه حضور بين المللی خود در بخش رقابتی فستيوال «اوراسيا» با ٩ فيلم ديگر از كشورهای يونان، فرانسه، آذربايجان، هند، روسيه، تركيه، قزاقستان رقابت می کند.

يازدهمين دوره فستيوال فيلم «اوراسيا» كه در شهر آلماتی قزاقستان برگزار می شود در تاريخ ١٩ سپتامبر كار خود را آغاز و شامگاه ٢٥ سپتامبر مصادف با 28 شهریور تا سوم مهر ماه، با معرفی برگزيدگان به كار خود پايان می دهد.

«ملبورن» كه همزمان در همين تاريخ با حضور در فستيوال «آرس» لهستان برای كسب جايزه «اسب سياه» با ديگر فيلم ها رقابت می کند، تاكنون موفق به دريافت جوايز بين المللی متعددی چون هرم طلايي فستيوال «قاهره» برای بهترين فيلم، اسب آلمينيومی فستيوال «استكهلم» برای بهترين فيلمنامه، آستور نقره ای فستيوال «ماردل پلاتا» برای بهترين بازيگر زن، جايزه بهترين فيلمنامه آكادمی سينمايی «آسياپاسفيك»، جايزه بهترين كارگردانی، بهترين فيلمنامه و بهترين فيلم از نگاه داوران جوان از فستيوال «گيخون»، تقدير ويژه بهترين فيلمبرداری از فستيوال فيلم استكهلم و جايزه هيات داوران و جايزه اينالكو از فستيوال وزول فرانسه شده است.

پخش بين الملل اين فيلم ايرانی كه نمايش جهانی خود را با حضور در فستيوال ونيز ٢٠١٤ آغاز كرد به عهده محمد اطبايی است.