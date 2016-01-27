رقابت «ملبورن» به نمایندگی از سینمای ایران در جشنواره فرانسوی

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی «ملبورن» ساخته نیما جاویدی در چهل و پنجمین حضور بین المللی خود در بخش رقابتی سی و سومین دوره فستیوال بین المللی «آنونی» فرانسه كه از ٥ تا ١٥ فوریه در شهر لیون برگزار می شود، حضور خواهد داشت.

این فیلم به عنوان تنها نماینده سینمای ایران برای كسب جایزه بزرگ این فستیوال با دیگر فیلم ها رقابت خواهد كرد.

پیش از این فیلمسازانی چون پرویز شهبازی (سال ١٩٩٩)، اصغر فرهادی (سال ٢٠٠٤) و حمید رحمانیان (سال ٢٠٠٦) در این فستیوال فرانسوی حضور داشته اند.

«ملبورن» در روزهای ۶، ١٢ و ١٣ فوریه در این فستیوال به نمایش گذاشته خواهد شد.

«ملبورن» كه سفرهای بین المللی اش را با حضور در فستیوال ونیز ٢٠١٤ آغاز كرد تاكنون ١٢ جایزه بین المللی از فستیوال های قاهره، استكهلم، آسیا پاسفیك، ماردل پلاتا، گیخون، وزول و... برای سینمای ایران كسب كرده است.

پخش بین الملل این فیلم به عهده محمد اطبایی است.