افزایش نرخ جریمه ها در آینده نزدیک/تلفات تصادفات جاده کاهش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمیدی ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی و تعامل رئیس پلیس راه راهور ناجا با اعضای کمیسیون ایمنی راه و شورای هماهنگی ترافیک استان آذربایجان غربی افزود: امید می رود که این کار بتواند همراه با توسعه راهها، جداسازی راهها و ایمن سازی ها، کنترل بار و مسافر و ناوگان باربری و توسعه بهداشت و درمان و امداد و نجات، نقش قابل توجهی در کاهش تلفات داشته باشد.

وی ادامه داد: با وجود محدودیت های اعتباری دولت، با همدلی و همکاری اعضای شورای ترافیک و تلاش دستگاههای ذیربط، خوشبختانه امسال شاهد کاهش تلفات جاده ای نسبت به مدت مشابه سال قبل بودیم.

سرهنگ حمیدی با تقدیر از اقدامات آذربایجان غربی در زمینه کاهش تلفات تصادفات جاده ای اظهارداشت: اقدامات انجام گرفته در استان آذربایجان غربی در جهت کاهش تلفات جاده ای قابل تحسین است و آذربایجان غربی از استانهای پیشرو در کاهش تلفات است.

رئیس پلیس راهور کشور همچنین از تجهیز ناوگان آمبولانس توسط وزارت بهداشت و درمان خبر داد و گفت: استان آذربایجان غربی باید در جذب اعتبارات تلاش لازم را انجام دهد.

وی با تاکید بر لزوم کنترل آنلاین بار و مسافر نیز گفت: فقط راننده های متخلف اتوبوسها در پلیس راه ها متوقف می شوند و سایر اتوبوس ها بدون معطلی به سفر خود ادامه می دهند تا مسافرها در ایستگاههای پلیس معطل نشوند و سریعتر به مقصد برسند.

سرهنگ حمیدی با اشاره به بازگشایی مدارس و دانشگاهها هم افزود: شرایط ترافیکی با باز شدن مدارس و دانشگاهها فرق می کند که لازم است با ایمن سازی حریم مدارس، اطلاع رسانی لازم و نصب تابلو و علائم راهنما، شاهد کنترل و کاهش هر گونه تصادف باشیم.

رئیس پلیس راهور کشور گفت: استان آذربایجان غربی از برترین استانهای کشور در اجرای طرح زمستانی بود که در این راستا از تمامی دست اندرکاران این طرح در استان قدردانی می شود.

مدیر حمل و نقل و ترافیک استان نیز در این جلسه به اولویت های شورای هماهنگی ترافیک استان اشاره و خاطرنشان کرد: خط مشی شورای ترافیک استان دو اولویت است که شامل افزایش سهم حمل و نقل همگانی درون شهری و کاهش تلفات رانندگی در برون شهری است.

پیمان آرامون اضافه کرد: در شهر ارومیه نیز برای تسهیل تردد و کاهش ترافیک، درصدد توسعه و مدرن سازی سیستم حمل و نقل هستیم که در همین راستا اقدامات مختلفی از جمله مطالعات و نقشه برداری طرح راه اندازی تراموا انجام گرفته و مسیر ویژه دوچرخه هم در آینده نزدیک در ارومیه افتتاح خواهد شد.

وی، افزایش کیلومتراژ بزرگراهها و آزادراه ها در استان، جداسازی جهت های حرکت با استفاده از رفیوژ وسط و جداکننده ها، استفاده از دوربین های ثابت و سیار، ایمن سازی مدارس حاشیه راه ها، آشکار سازی و اصلاح هندسی بر اساس شاخص P، شناسایی ۱۲ نقطه اساسی حادثه خیز در استان و اصلاح این نقاط را از دیگر اقدامات عنوان کرد.

آرامون در رابطه با سن ناوگان حمل و نقل همگانی در استان نیز اظهار کرد: در بحث سن ناوگان حمل و نقل همگانی، در درون شهر و برون شهر متوسط سن استانی درحمل و نقل باری، اتوبوسهای VIP و معمولی، نزدیک به متوسط کشوری و در بعضی المان ها هم بالاتر از متوسط کشوری است.

مدیرحمل و نقل و ترافیک آذربایجان غربی در ادامه با اشاره به نظارت مستمر استانداری و شهرداری های بر مراکز معاینه فنی افزود: از ۲۴ مرکز معاینه فنی در استان ۲۱ مرکز فعال است و انتظار می رود پلیس نظارت جدی بر برچسبهای معاینه فنی داشته باشد تا از این طریق بتوانیم نقش وسیله نقلیه را در تصادفات به حداقل برسانیم.

سرپرست معاونت امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی هم در این نشست رعایت مقررات و قوانین را اصلی ترین عامل در کاهش تصادفات و تلفات جاده ای عنوان کرد و افزود: در کنار تکمیل زیرساختها و تعریض جاده ها، آنچه که باید بیش از پیش مورد توجه رانندگان قرار گیرد، رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی بویژه رعایت سرعت مجاز در جاده هاست که این عوامل در کنار هم می تواند در به حداقل رساندن تصادفات و تلفات جاده ای موثر واقع شود.

علی اسلام نور ادامه داد: با وجود افزایش سفرهای نوروزی و تابستانی در سال جاری، خوشبختانه آمار تلفات جاده های نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته که این امر در سایه تلاش پلیس و همکاری رانندگان محقق شده است.