کشف بیش از ۲۸ کیلوگرم مواد مخدر «گل» در دو عملیات جداگانه در آستارا

نادر انصاریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی بررسیهای کارشناسان گمرک آستارا، یک کامیون صادراتی حامل بار کلم به سالن کنترل باز گمرک هدایت شد و پس از انجام اسکن، بازرسی فنی و استفاده از سگهای موادیاب، مقدار ۱۵ کیلو و ۵۶۴ گرم مواد مخدر گل که بهصورت ماهرانهای در میان بار جاسازی شده بود، کشف و ضبط شد.
وی افزود: پس از این کشف اولیه و با توجه به اطلاعات بهدستآمده درباره باقیمانده محموله، محل بارگیری کالا شناسایی و با هماهنگی دادستان آستارا و اخذ دستور قضایی، مأموران گمرک به محل اعزام شدند.
مدیرکل گمرک آستارا ادامه داد: در بازرسی انجامشده با همکاری نیروی انتظامی، ۱۲ کیلو و ۷۰۰ گرم دیگر از مواد مخدر گل که قرار بود در کامیونهای دیگر بارگیری و به سمت گمرک ارسال شود، در یکی از سردخانههای حاشیه شهر آستارا کشف و ضبط شد.
انصاریان تصریح کرد: پرونده این دو کشف مهم پس از تنظیم صورتجلسه برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شده است.
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