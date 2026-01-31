شیرینو؛ عبور از مدیریت روستایی در مسیر حکمرانی شهری

به گزارش خبرنگار مهر، بندر شیرینو، واقع در بخش سیراف شهرستان کنگان، سالها پیش از آنکه بهصورت رسمی به شهر ارتقا یابد، با واقعیتهای یک سکونتگاه شهری روبهرو بود؛ جمعیتی قابلتوجه، همجواری با منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و انباشت مطالبات زیرساختی، اداره این منطقه با ساختار روستایی را با چالشهای جدی مواجه کرده بود.
با وجود آغاز فرایند ارتقای شیرینو از دهستان به شهر در سال ۱۳۹۶، این مطالبه در دوره پنجم شورای اسلامی به نتیجه نرسید و برای چند سال در پیچوخمهای اداری متوقف ماند؛ تا اینکه در دوره ششم شورا، پیگیری این موضوع بار دیگر در دستور کار قرار گرفت.
خبرنگار مهر در گفتوگو با حسن رنجبر، یکی از اعضای شورای اسلامی شهر شیرینو، ابعاد مختلف این فرایند را بررسی کرده است.
رنجبر با اشاره به سابقه این مطالبه گفت: بحث شهر شدن شیرینو یک مطالبه قدیمی و برخاسته از نیازهای واقعی مردم بود. جمعیت منطقه و شرایط کالبدی آن بهگونهای بود که ادامه مدیریت روستایی عملاً پاسخگوی حجم مسائل و خدمات مورد نیاز نبود.
وی افزود: در دوره ششم شورای اسلامی، با توجه به تجربیات دورههای قبل، تصمیم بر این شد که پیگیری پرونده شهر شدن بهصورت متمرکز انجام شود. در همین راستا، ابراهیم بهمنی بهعنوان یکی از اعضای شورا، مأمور پیگیری ویژه این موضوع شد تا نواقص پرونده برطرف و روند اداری با جدیت دنبال شود.
این عضو شورای شهر ادامه داد: بخش قابلتوجهی از این پیگیریها شامل تکمیل مستندات، هماهنگی با فرمانداری کنگان، استانداری بوشهر و مکاتبات لازم با وزارت کشور بود که نهایتاً به نتیجه رسید.
در همین رابطه، خبرنگار مهر با برخی شهروندان شیرینو نیز گفتوگو کرده است.
محمد بلوچی، یکی از شهروندان شیرینو، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شیرینو سالهاست که دیگر شبیه یک روستای معمولی نبود. جمعیت زیاد شده اما خدمات متناسب با این جمعیت توسعه پیدا نکرده بود. مردم انتظار داشتند ساختار مدیریت منطقه تغییر کند.
یکی دیگر از اعضای شورای شهر شیرینو نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به محدودیتهای دهیاریها گفت: دهیاریها برای روستاهای کوچک طراحی شدهاند. در شیرینو، چارت نیروی انسانی، اختیارات قانونی و منابع مالی دهیاری پاسخگوی حجم خدمات مورد نیاز نبود و همین مسئله باعث کندی توسعه شده بود.
شهر شدن؛ آغاز مسیر جدید مدیریت شهری
در همین زمینه، امیر دلیلآر، فعال اجتماعی منطقه، در گفتوگو با خبرنگار مهر تأکید کرد: شهر شدن اگر صرفاً در حد تغییر عنوان باقی بماند، تأثیر چندانی نخواهد داشت؛ اما اگر با نهادسازی درست و شکلگیری شورای اسلامی و شهرداری کارآمد همراه شود، میتواند کیفیت زندگی مردم را بهطور جدی ارتقا دهد.
پس از ارتقای شیرینو به شهر، تشکیل شورای اسلامی شهر و آغاز فرایند انتخاب سرپرست و سپس شهردار، بهعنوان نخستین گامهای نهادسازی در دستور کار قرار گرفت؛ موضوعی که به گفته اعضای شورا، برای عبور آرام از دوران گذار و جلوگیری از سردرگمی مدیریتی، از اهمیت بالایی برخوردار است.
در همین رابطه، یوسف دلیلار، از شهروندان شیرینو، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به نخستین نشانههای تحقق عملی مدیریت شهری در این بندر اظهار کرد: اولین بار که خبر انتخاب سرپرست شهرداری شیرینو را در یکی از خبرگزاریها دیدم و نام ابراهیم بهمنی را در کنار این اتفاق مشاهده کردم، احساس کردم پیگیریهایی که مدتها درباره آن صحبت میشد، به نتیجه رسیده است. برای من و خیلی از مردم، این خبر نشانهای بود از اینکه شهر شدن فقط یک مصوبه اداری نبوده و حالا دارد در قالب تصمیمهای اجرایی خودش را نشان میدهد.
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