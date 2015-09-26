به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز فرهنگی شهر کتاب، کتاب «کشف‌الاسرار و مکاشفات الانوار» روزبهان بقلی شیرازی یکی از آثار مهم و منحصر به فرد در زمینه‌ تجربه‌های عرفانی در تصوف ایرانی ـ اسلامی است که تاکنون تحقیقی درباره‌ تحلیل تجربه‌های عرفانی وی در این کتاب از سوی محققان ایرانی انجام نشده است.

این کتاب در زمره‌ آثار شگفت‌ عارفان مسلمان ایرانی در دوران طولانی آفرینش‌های ادبی و هنری ایشان است و یکی از برجسته‌ترین آثار حوزه‌ بیان شهودیِ معارف الهی و همچنین زندگی‌نامه‌های خودنوشت و رویانوشت‌هاست. این کتاب به تازگی با تصحیح و ترجمه‌ مریم حسینی توسط انتشارات سخن منتشر شده است.

نشست هفتگی شهر کتاب روز سه‌شنبه ۷ مهر از ساعت ۱۶:۳۰، به مناسبت روز بزرگداشت مولوی به نقد و بررسی کتاب «کشف‌الاسرار و مکاشفات‌الانوار» روزبهان بقلی و مقایسه‌ مکاشفات و تجربیات عرفانی مولوی و روزبهان اختصاص دارد که با حضور مریم حسینی و مریم مشرف در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ سوم برگزار می‌شود.

ورود به این نشست برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.