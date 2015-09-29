به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی کمیته امداد استان زنجان، رضا حسنلو افزود: زکات یکی از فرایض دینی مورد تاکید در دین اسلام است که در راستای کمک به محرومان جامعه اجرایی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه دبیرخانه شورای زکات نیز به دبیری کمیته امداد نسبت به جمع‌آوری زکات در کشور و به تبع آن استان‌ها اقدام می‌کند، ادامه داد: این دبیرخانه شامل اعضای مختلفی است که هر یک از آن‌ها فعالیت‌های مربوطه را انجام می‌دهند.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان زنجان با بیان اینکه کمیته امداد در همین راستا نسبت به برگزاری جلسات مشترک با حضور مودیان و مبلغان زکات اقدام می‌کند، اضافه کرد: در این جلسات آثار و نتایج مثبت پرداخت زکات در جامعه تبیین و تشریح می‌شود.

حسنلو همچنین از اعزام مبلغان به روستاهای استان خبر داد و گفت: طبق برآورد ۶۵۰ روستای استان مشمول پرداخت زکات هستند که در این روستاها نسبت به تبیین و تبلیغ زکات از سوی مبلغان اقدام می‌شود.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان زنجان، با بیان اینکه در نتیجه اقدامات صورت گرفته ۴۴ میلیارد و ۶۲۲ میلیون ریال زکات در استان زنجان جمع‌آوری شده است، تصریح کرد: بر اساس تعهداتی که به استان زنجان ابلاغ شده بود، ۷۴ درصد از برنامه‌های دبیرخانه در این بخش تحقق یافته است.

وی با اشاره به اینکه هزینه‌کرد زکات نیز بر اساس احکام تعیین شده در شرع صورت می‌گیرد، افزود: ۱۴ میلیارد و ۵۹۲ میلیون ریال از زکات جمع‌آوری شده در راستای کمک به نیازمندان هزینه شده است.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان زنجان ادامه داد: مبلغ مذکور برای حل مشکلات مددجویان در بخش‌های درمان، مسکن، تحصیل، نیازهای درمانی مددجویان و ... هزینه شده است.

حسنلو بیان کرد: ۲۱ میلیارد و ۷۷۶ میلیون ریال از زکات جمع‌‎آوری شده نیز برای احداث پروژه‌های عام‌المنفعه از جمله غسال‌خانه و ... هزینه شده است.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان زنجان، با بیان اینکه ۱۰ میلیارد و ۳۲۱ میلیون ریال از زکات جمع‌آوری شده در راستای مرمت و تکمیل پروژه‌ها هزینه شده است، گفت: زکات جمع‌آوری شده در راستای محرومیت‌زدایی و کمک به نیازمندان هزینه می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی انجام شده در زمینه احداث ۴۰۰ سرویس بهداشتی و اهدای ۲۰۰ کمک‌هزینه خرید جهیزیه، افزود: مبلغ اهدایی به هر مددجو در این بخش و از محل زکات پنج میلیون ریال و مبلغ کمکی که برای ساخت سرویس بهداشتی اهدا می‌شود، دو میلیون و ۵۰۰ هزار ریال است.