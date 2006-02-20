به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" به نقل از گلف نيوز،‌ وزير انرژي و صنايع قطر اعلام كرد: اين كشور يادداشت تفاهم ساخت يك مجتمع عظيم پتروشيمي را با يك شركت كره اي منعقد ساخته است.

بر اساس اين گزارش، عبدالله بن حمد همچنين اعلام كرد: قطر براي تبديل شدن به بزرگترين صادر كننده گاز ال.ان.جي جهان تا سال 2011 سه پروژه عظيم گاز مايع را به بهره برداري خواهد رساند.

اين گزارش حاكي است، پيش‌بيني مي شود ظرفيت توليد گاز ال.ان.جي قطر تا سال 2011 به 77 ميليون تن در سال افزايش يابد و اين كشور به بزرگترين توليد كننده اين محصول در سطح جهان تبديل شود.

وزير انرژي قطر افزود، با توجه به افزايش تقاضا براي انرژي و كاهش منابع نفتي در برخي از نقاط جهان، طي دو دهه آينده وابستگي جهان به ذخاير هيدروكربن خاورميانه افزايش قابل ملاحظه‌اي خواهد يافت.

وي افزود، پيش‌بيني مي شود آهنگ رشد تقاضا براي گاز طبيعي در اروپا و آسيا بيش از ساير نقاط جهان باشد و در حاليكه اكثر كشورهاي اروپايي در حال حاضر وارد كنندگان صرف نفت و گاز هستند، پيش‌بيني مي شود وابستگي آنها به نفت و گاز افزايش يابد.

وزير انرژي قطر همچنين اعلام كرد: پروژه خط لوله دولفين نيز تا اوايل سال 2007 به بهره برداري خواهد رسيد و قطر صادرات گاز به امارات و عمان را آغاز خواهد نمود.