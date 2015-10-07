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۱۵ مهر ۱۳۹۴، ۱۴:۳۱

به همت قطب علمی فلسفه دین؛

کرسی ترویجی با موضوع کارکرد دین در عرصه اجتماع برگزار می‌شود

کرسی ترویجی با موضوع کارکرد دین در عرصه اجتماع برگزار می‌شود

قطب علمی فلسفه دین با همکاری موسسه آموزش عالی بنت الهدی کرسی ترویجی با موضوع «کارکرد دین در عرصه اجتماع» را برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کرسی ترویجی کارکرد دین در عرصه اجتماع توسط قطب علمی فلسفه دین با همکاری موسسه آموزش عالی بنت الهدی وابسته به جامعه المصطفی(ص) العالمیه با حضور و سخنرانی اساتید و صاحبنظران این حوزه در قم برگزار خواهد شد.

در این کرسی علمی دکتر مجید کافی ایراد سخنرانی خواهد داشت. نقادی این نشست نیز بر عهده حجج اسلام دکتر صادق گلستانی و دکتر حسین کرمی تهرانی می باشد.

این کرسی صبح پنج شنبه ۱۶ مهرماه از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۱:۳۰ با حضور اساتید حوزه و دانشگاه، دانشجویان و دانش پژوهان در سالن نشستهای علمی موسسه آموزش عالی بنت الهدی واقع در قم، خیابان گلزار برگزار خواهد شد.

حضور علاقه مندان در این نشست بلامانع است.

کد مطلب 2935436

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