به گزارش خبرگزاری مهر، کرسی ترویجی کارکرد دین در عرصه اجتماع توسط قطب علمی فلسفه دین با همکاری موسسه آموزش عالی بنت الهدی وابسته به جامعه المصطفی(ص) العالمیه با حضور و سخنرانی اساتید و صاحبنظران این حوزه در قم برگزار خواهد شد.

در این کرسی علمی دکتر مجید کافی ایراد سخنرانی خواهد داشت. نقادی این نشست نیز بر عهده حجج اسلام دکتر صادق گلستانی و دکتر حسین کرمی تهرانی می باشد.

این کرسی صبح پنج شنبه ۱۶ مهرماه از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۱:۳۰ با حضور اساتید حوزه و دانشگاه، دانشجویان و دانش پژوهان در سالن نشستهای علمی موسسه آموزش عالی بنت الهدی واقع در قم، خیابان گلزار برگزار خواهد شد.

حضور علاقه مندان در این نشست بلامانع است.