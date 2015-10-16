خانه اتحادیه خریداری شد/عبور لودرها از روی درختان ۲۰۰ساله

به گزارش خبرنگار مهر، این هفته اعلام شد که خانه دائی جان ناپلئون بلاخره توسط سازمان زیباسازی شهرداری خریداری شد تا برای آن کاربری فرهنگی و هنری تعریف شود. «خانه باغ اتحادیه» معروف به خانه دائی جان ناپلئون و یا خانه میرزا علی اصغرخان اتابک(امین السلطان) صدراعظم سه پادشاه قاجار ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه و محمد علی شاه در سال ۱۲۹۵ شمسی توسط حاج رحیم اتحادیه از وارثان امین‌السلطان خریداری شده بود و با تفکیک آن به ۳۰ سهم، این خانه بین فرزندان تقسیم شد.

عیسی علیزاده، رئیس سازمان زیباسازی شهر تهران در این باره می گوید:خانه باغ اتحادیه با توجه به مصوبه مورخ شورای اسلامی شهر تهران در سال ۹۳ مبنی بر الزام شهرداری تهران به تملک و بازسازی خانه باغ معروف به اتحادیه واقع در محدوده منطقه ۱۲ شهرداری تهران و بهره برداری از آن به عنوان مرکز فرهنگی، هنری و دستور شهردار تهران مبنی بر الزامی کردن این مصوبه، در دستور کار این سازمان قرار گرفت و در راستای یکی از وظایف سازمان زیباسازی که مرمت و احیا بناهای تاریخی و ارزشمند پایتخت است، خریداری این بنا به عنوان مرکز فرهنگی و هنری دنبال و اجرایی شد.

وی افزود: سازمان زیباسازی در قدم اول با خاندان اتحادیه به عنوان مالکان این بنا وارد مذاکره شد ولی به علت تعدد وراث، عدم حضور برخی از مالکان و همچنین اختلاف بین سهام داران خانه اتحادیه، تملک بنا زمان بر شد تا اینکه با همکاری مراجع قضایی این موضوع به نحو احسنت انجام و در ابتدای هفته جاری با حضور نماینده دادستانی، دادسرای ناحیه ۷، وراث اتحادیه و شهرداری تهران، ملک به سازمان زیباسازی شهر تهران تحویل داده شد.

علیزاده تصریح کرد:برای جلوگیری از هرگونه تخریب و تعرض و ...، نگهبان های ویژه ای در مبادی ورودی خانه اتحادیه جهت تامین امنیت بنا مستقر شدند. همچنین نورپردازی برای کل محوطه و قسمت های بی دفاع صورت گرفته و در کل بنا دوربین مدار بسسته نصب شده است.

۱۹ سال از آخرین بازسازی می‌گذرد

غلامحسین حسینی، مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری از تدوین تاریخ شفاهی هتل لاله خبر داد و گفت:پژوهشگران در حال تدوین رویدادهای مربوط به هتل هستند تا در اختیار مهمانان هتل قرار دهند. شاید این تاریخ شفاهی به صورت کتاب منتشر شود و یا یکی از اتاق‌های هتل را به عنوان یکی از اولین هتل‌های ۵ ستاره ایران به موزه تبدیل کنیم و یا اینکه جایگاهی در هتل تعریف کرده و تمام این اتفاقات را در آنجا معرفی کنیم. اینکه خروجی این تاریخ شفاهی چگونه باشد باید مورد بررسی قرار گیرد ولی فکر می‌کنم کار تدوین تاریخ شفاهی هتل تا قبل از عید سال ۹۵ آماده شود.

وی درباره اینکه هتل لاله یکی از قدیمی ترین هتلهای تهران است که اکنون فرسوده شده گفت: هتل لاله به بازسازی زیادی احتیاج دارد. نما و محوطه بازسازی و از حالت ساختمان متعلق به جنگ جهانی خارج شد! بازسازی داخلی که مهمترین بخش است، هزینه بر خواهد بود. درصدد هستیم که اگر بتوانیم بازسازی فضای داخلی را هم انجام دهیم. در میان هتلهای شرکت توسعه گردشگری، هتل لاله در اولویت بازسازی قرار دارد چون ۱۹ سال از آخرین بازسازی هتل می گذرد.

پارک وسیله نقلیه در رستوران همزمان با سرو غذا!

این هفته یکی از گردشگران مشهد اردهال از اتفاقی در مهمترین رستوران روستای مشهد اردهال خبر داد و گفت که در این رستوران همزمان با سرو غذا، خودرو هم در رستوران پارک می شد!

هر سال همزمان با برگزاری این برنامه تعداد بسیاری زیادی از مردم روستاهای اطراف و گردشگران شهرهای دیگر و حتی گردشگران خارجی در این مراسم شرکت می‌کنند. واحدهای اقامتی پر از مسافر می شود و رستوران های آن نیز مملو از گردشگران داخلی و خارجی است.

در این میان یکی از گردشگران روستای مشهد اردهال که به رستوران بزرگ و مهم این روستا رفته بود، همزمان با ایام برگزاری مراسم قالیشویان، از این رستوران و نحوه خدمات‌دهی آن تصاویری تهیه کرد که نشان می داد در این رستوران درست در زمانی که غذا برای مسافران سرو می‌شد، فردی که گویا صاحب رستوران بوده، خودروی خود را در داخل رستوران پارک کرد پس از آن نیز یک موتور در این رستوران پارک شد که هوای رستوران را برای مشتریان آلوده کرد.

اسکار گردشگری هتل‌های ایرانی به «داریوش» رسید

هتل‌های داریوش کیش، عباسی اصفهان، هما، لاله و آزادی تهران کاندیدای دریافت جایزه جهانی «سفر» به عنوان اسکار گردشگری بودند که از میان آنها هتل داریوش برنده نهایی این جایزه در میان هتل‌های ایران شد. جایزه جهانی «سفر» در میان فعالان صنعت گردشگری یکی از مهمترین جوایز صنعت گردشگری در دنیا محسوب می‌شود که در شاخه‌های مختلفی هر سال اقدام به معرفی برترین‌های این حوزه می‌کند. در سال ۲۰۱۴ نیز هتل داریوش کیش، در سال ۲۰۱۳ هتل عباسی و در سال ۲۰۱۲ دوباره هتل داریوش کیش برنده این جایزه جهانی در میان هتل‌های ایرانی شدند.

عبور لودرها از روی جنازه درختان ۲۰۰ساله

لودرها دیوار خانه باغ تاریخی بنکداریان در تبریز را تخریب کردند تا با حذف درختان ۲۰۰ ساله یک خیابان فرعی را از میان این خانه باغ تاریخی عبور دهند.

خانه تاریخی بنکداریان واقع در منطقه ۴ شهر تبریز اگرچه دارای ارزش معماری است اما هنوز توسط سازمان میراث فرهنگی به ثبت ملی نرسیده است چون مالک با ثبت این اثر موافق نیست. از سوی دیگر شهردار منطقه ۴ دستور داده تا خیابانی فرعی از دل باغ این خانه رد شود درصورتی که می شد برای این خیابان راهی باز کرد که مسیرش از وسط درختان یک خانه باغ تاریخی رد نشود. دوستداران میراث فرهنگی و محیط زیست دست به کار شده‌اند و اعتراض خود را به شورای عالی شهرسازی و معماری و سازمان میراث فرهنگی رسانده اند.

در این میان تنها مالک خانه بنکداریان است که با عبور خیابان از وسط خانه باغش موافق است آن هم خیابانی که قرار است مماس عمارت آن باشد و درختان چندین ساله‌اش را تخریب کند.

فرزین حق پرست مدیرکل میراث فرهنگی استان آذربایجان شرقی هم مخالفت خود را در نامه‌ای به شهردار منطقه ۴ و استاندار نوشته اما تاکنون جواب متقنی از آنها دریافت نکرده است. او به خبرنگار مهر می گوید: امکان اقدام قانونی را نداریم چون مالک حاضر به ثبت خانه اش نیست و راضی به عبور خیابان از داخل عمارت است. حتی لودرها دیوار باغ را هم تخریب کرده و منتظر ورود به خانه هستند.

شرکت‌های هواپیمایی آئین‌نامه مسافران معلول را از یاد برده‌اند

رئیس یک انجمن فعال در حوزه معلولان با اشاره به اینکه آئین نامه مسافران معلول و توانخواه درسال ۹۲ مصوب شده است، گفت: این آئین نامه نه تنها کامل اجرا نشد بلکه شرکت‌های هواپیمایی آن را از یاده برده‌اند.

محمد اسماعیل شیخ قرایی مدیرعامل انجمن معلولان پارس در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: دستور العمل اجرایی حمل و نقل هوایی معلول و توانخواه جزو دستور العمل های هواپیمایی کشوری است که در سال ۹۲ نوشته شد. در بخشی از این وظایف اعلام شده است که باید از شیبراهه ها ترجیحا به صورت مکانیکی در مسیرهای دارای اختلاف سطح براساس استانداردهای موجود، نرده ها در شیبراهه ها و کف پوش های مناسب که امکان لغزش را کم کند، استفاده کنند. آسانسورها جادار بوده به نحوی که یک صندلی چرخدار به همراه یک و یا دو نفر ایستاده در آن جا شود. از حروف و رنگ های مناسب در سیستم نمایش اطلاعات پرواز برای مسافران معلول و توانخواه دارای نقایص بینایی استفاده کنند شیرهای آب سردکن و دستگاههای اتوماتیک تحویل مواد غذایی در ارتفاع مناسب برای این افراد گذاشته شود.

مدیرعامل انجمن معلولان پارس افزود: سرویس های بهداشتی مناسب سازی شده و استاندارد به لحاظ درب و نیز گردش صندلی چرخدار در آن و نیز دستگیره های نگهداری در موقعیت های مناسب نصب شود. در این آیین نامه حدود ۲۸ مورد وظایف آورده و وظایف شرکت هواپیمایی، وظایف شرکت خدمات فرودگاهی، دفتر فروش بلیت مسافر هوایی و وظایف مسافر معلول و توانخواه توضیح داده شده است. در بند دیگر آن به این موضوع اشاره شده است که عملکرد شرکت های هواپیمایی در این زمینه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و شرکت نمونه به عنوان برگزیده ارائه خدمات به مسافران معلول و توانخواه معرفی می شود.