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۲۶ مهر ۱۳۹۴، ۱۷:۳۶

فرماندار رودسر:

سیل در رودسر ۹۰ میلیارد ریال خسارت برجای گذاشت

سیل در رودسر ۹۰ میلیارد ریال خسارت برجای گذاشت

رودسر- فرماندار رودسر با اشاره به خسارات وارده بر اثر بارش شدید باران طی ۴۸ ساعت گذشته به زیرساخت های این شهرستان گفت: سیل ۹۰ میلیارد ریال به زیرساخت های شهرستان رودسر خسارت وارد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر جانبازی رودسری عصر یک شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به بارش شدید باران که از عصر جمعه گذشته آغاز شد و تا پایان شنبه ادامه داشت، اظهار کرد: در بارش های اخیر، به حوزه مسکن، راه، کشاورزی، برق و آب شهری و روستایی شهرستان رودسر خسارات فراوانی وارد شده است.

وی افزود: ۱۰ روستای بخش مرکزی رودسر شامل گیلاکجان، کولکاسرا، میان پشته، مازندران محله، لشکاجان، علی کلایه، کویه، ناصرسرا، حسن سراء و نیز در بخش کلاچای روستاهای شیرمحله، گیل محله، سیاه لات، هادی کیاشهر، ماچیان و بیجارگاه دچار خسارات شده اند.

به گفته جانبازی روستاهای گزلبن، حسین بک سرا، بالنگاه، طول لات، امیرگوابر، شمشاد سرا بخش رحیم آباد و هم چنین روستاهای هلوکله سرا، سورخانی، جنگ سرا، لیمه سرا، کبوتر آبکش، قاسم آباد علیا و سفلی، بندبن، شاه مراد محله، سجیدان به جواهردشت در بخش چابکسر نیز دچار آب گرفتگی معابر و رانش زمین شده اند.

فرماندار رودسر با اشاره به تلاش نیروهای امدادی برای رفع مشکلات ساکنان شهرستان رودسر از ساعات اولیه بارش باران گفت: با تلاش نیروهای دستگاه های مختلف در نخستین ساعات بارش باران برخی اقدامات از جمله رفع انسداد معابر و حل مشکل قطعی آب و برق در برخی مناطق انجام شد.

طی ۴۸ ساعت گذشته ۲۱۸ میلی متر باران در شهرستان رودسر بارید.

بارش باران در ۴۸ ساعت گذشته ۶۰۰ میلیارد ریال خسارت به زیر ساخت های استان گیلان وارد کرده است.

کد مطلب 2943893

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