  1. استانها
  2. کردستان
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۲۷

تردستی طبیعت شهر سقز را سفید پوش کرد

سقز- هم‌اکنون تردستی طبیعت قامت بلند کاج‌ها، پشت بام خانه‌ها، کوچه و خیابان‌های شهر سقز را سفیدپوش کرد.

    • برف IR ۱۴:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      0 0
      پاسخ
      تردستی طبیعت خبر قشنگ بود

