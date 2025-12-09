https://mehrnews.com/x39PL4 ۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۲۷ کد خبر 6683749 استانها کردستان استانها کردستان ۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۲۷ تردستی طبیعت شهر سقز را سفید پوش کرد سقز- هماکنون تردستی طبیعت قامت بلند کاجها، پشت بام خانهها، کوچه و خیابانهای شهر سقز را سفیدپوش کرد. دریافت 13 MB کد خبر 6683749 کپی شد مطالب مرتبط هشدار بارشهای سنگین در ۵ استان؛ بارش برف و باران در ۱۵ استان از فردا تصاویری از تداوم بارش برف و باران در آذربایجان غربی امدادرسانی به مسافران در گردنه مایین بلاغ بارش شدید شبانه برف در تکاب بارش سنگین برف در گردنه خان؛ تردد فقط با زنجیرچرخ برچسبها شهرستان سقز بارش برف بارندگی
