به گزارش خبرنگار مهر، رمان «زهر تویی» نوشته فردریک دار با ترجمه عباس آگاهی به تازگی در قالب یکی از عناوین جدید مجموعه کتاب های پلیسی نقاب چاپ شده و به زودی وارد بازار نشر میشود.
مجموعه نقاب از چند سال پیش منتشر می شود و در آن آثار نویسندگان رمان پلیسی و رمان های تریلر نویسندگان جهان به ویژه داستان نویسان فرانسوی منتشر میشود.
از این مجموعه تا به حال ۵۵ کتاب منتشر شده و پنجاه و ششمین عنوان آن، ترجمه رمان «زهر تویی» نوشته فردریک دار است.
«آسانسور»، «مرگی که حرفش را میزدی»، «کابوس سحرگاهی»، «چمـن»، «قیافه نکبت من»، «بزهکاران» و «بچهپرروها» رمان هایی از فردریک دار هستند که پیش از این با ترجمه آگاهی در قالب مجموعه نقاب به چاپ رسیده اند.
در داستان این رمان، ویکتور مِندا که زمانی در یکی از رادیوهای پاریس مجری برنامهای کم و بیش موفق بود، با تعطیلی این برنامه بیکار میشود و در جستوجوی کاری جدید به سواحل جنوبی فرانسه می رود. قمار خیلی زود او را از هستی ساقط میکند، تا جایی که دلزده و افسرده، تصمیم می گیرد به زندگی اش خاتمه بدهد. ویکتور به دنبال یک آشنایی کوتاه با زنی ماجراجو، به فکر کشف هویت زن میافتد و زنگ خانهای را به صدا در میآورد. از این لحظه به بعد، ویکتور مِندا دیگر تسلطی بر سرنوشت خویش ندارد.
بر اساس داستان این رمان ۱۵۸ صفحه ای، فیلمی سینمایی با همین نام و با کارگردانی و بازیگری روبرت حسین ساخته و اکران شده است.
«زهر تویی» به زودی از چاپخانه خارج و راهی بازار نشر میشود.
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