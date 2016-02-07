«تصادف» فردریک دار در بازار نشر ایران

به گزارش خبرنگار مهر، رمان «تصادف» نوشته فردریک دار به تازگی با ترجمه عباس آگاهی توسط انتشارات جهان کتاب منتشر و راهی بازار نشر شده است. این رمان به عنوان شصت و یکمین کتاب مجموعه پلیسی «نقاب» به چاپ رسیده است.
«آسانسور»، «مرگی که حرفش را می زدی»، «کابوس سحرگاهی»، «چمن» و «قیافه نکبت من»، «بچه پرروها» و «زهر تویی» و «قاتل غمگین» دیگر کتاب های فردریک دار هستند که ترجمه شان در مجموعه نقاب به چاپ رسیده است.
دار در رمان «تصادف»، خواننده را با فضای یکی از روستاهای جنوب فرانسه و خُردهفرهنـگهای محلی آشنا می کند. محل شکل گیری داستان این رمان یک مدرسه ابتدایی دوکلاسه است و بازیگران آن یک زوج نامتناسب و یک دختر جوان هستند. این دختر در اولین شغلش، به آموزگاری این دبستان منصوب شده است.
ورود فرانسواز کاسل به روستا، سرآغاز روابطی پرتنش میان او و مدیر/آموزگار دیگر دبستان و همسر اوست. روابـطی که با رمز و راز ادامه مییابد و بهزودی به فاجعهای نامنتظر میانجامد ...
در قسمتی از این کتاب می خوانیم:
به محض این که در کلاسم را بست، انگار انفجاری رخ داد. همه بچهها، به استثنای پُل، به هیاهو پرداختند. احساس سرگیجه کردم، ولی خودم را نگاه داشتم. سوت آوِن را بین لبها گذاشتم و در آن دمیدم. صدای خندهداری از آن بیرون آمد، نوعی صدای خفگی شدید، شبیه جیغ طاووس، بچهها به قهقهه افتادند. علامت را پسرک عقبمانده داد. صدای خنده جنونآمیزش که انگار از شکمش بر میخاست هم شِکوِهآمیز بود و هم شاد. درِ کلاس ناگهان باز شد. آوِن که در راهرو کمین کرده بود، مثل دیوانهای، با چشمهایی که از خشم چین برداشته بودند، وارد شد. به طرف پسرک عقبمانده شتافت و یک جفت سیلی حوالهاش کرد که صدایش در سکوتِ ناگهان برقرار شده کلاس پیچید. پسرک عقبمانده به هقهق گریه افتاد. گریهاش هم شبیه خندهاش بود، با شدتی کنترلنکردنی.
آوِن هشدار داد:
«اولین کسی که تکون بخوره، ترکه روی سرشئه توی سه ماه تعطیلی یک بغل ترکه آماده کردهام. همهشون هم ترکه فندقاند! محض اطلاع!» نگاهی حاوی تحقیر به طرف من انداخت و جلوی بالا رفتن شانههایش را گرفت و از کلاس خارج شد. شنیدم که از داخل راهرو سوتش را به صدا در آورد تا مریخیهای خودش را باخبر کند و آنها را وارد کلاس خودش کرد. صدای کفشهای تختچوبی به روی سنگفرش، با پژواکی نظامی، در عمارت وسیع پیچید.
این رمان با ۱۶۰ صفحه و قیمت ۱۰۰ هزار ریال به زودی به بازار نشر عرضه می شود.
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