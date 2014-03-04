تدوین ضوابط فعالیت دیتاسنترهاي تجاري در کشور/ ساماندهی خدمات میزبانی سایتهای اینترنتی

علی اصغر انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه یکی از زیرساخت های فنی مهم در شبکه ملی اطلاعات، مراکز داده اینترنتی تجاری جهت میزبانی وب سایت ها و خدمات عمومي وب در داخل کشور است اظهار داشت: در این راستا تدوین ضوابط و مقرراتی که زمینه ساز جذب سرمایه گذاری فراگیر در این بخش و همچنین ایجاد و بهره برداري مراکز داده اینترنتی مورد نیاز و هماهنگ با سایر برنامه زیرساختی در شبکه ملی اطلاعات شود در دستور کار سازمان فناوری اطلاعات و سازمان تنظيم مقررات قرار دارد که پس از نهايي سازي به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به منظور تصويب، ارائه خواهد شد.

به گفته معاون سازمان فناوري اطلاعات، در این راستا ايجاد اعتماد سازي براي مشتريان ديتاسنترهاي داخلي و از سوي ديگر، توسعه بازار داخلي از طريق افزايش ظرفيت هاي ميزباني، از جمله مهم ترين اهدافی است كه اين طرح مورد پيگيري قرار مي دهد.

انصاری، ساماندهی خدمات میزبانی وب سایت های داخلی را از دیگر اهداف تدوین این آیین نامه برشمرد و گفت: هم اکنون حدود 15 شرکت به صورت شناخته شده در زمینه خدمات میزبانی وب در کشور فعال هستند که برای ایجاد و محلی کردن ترافیک اینترنت در داخل کشور، نیاز به مديريت بازار وجود دارد.

معاون سازمان فناوری اطلاعات با تاکید براینکه ارائه خدمات میزبانی در داخل کشور به عنوان یکی از پیشران های سایر خدمات فناوری اطلاعات خواهد بود و در زنجیره ارزش و اکو سیستم خدمات فناوری اطلاعات نقش مهمی را ایفا می کند گفت: دراین مصوبه جنبه های حمایتی از دارندگان این مراکز و کسب وکارهای وابسته و مدیریت هزینه های آنها همراه با حمایت از حقوق مشتریان، در نظر گرفته شده است.

