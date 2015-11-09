كنسولگری ايران در كربلا بر داشتن گذرنامه و رواديد تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حسین‌پور با اشاره به در پیش بودن ماه صفر و آغاز پیاده‌روی اربعین سید و سالار شهیدان(ع)، خواستار ایجاد زمینه‌های مناسب برای تقویت حضور هرچه بیشتر و پررنگ‌تر زائران ایرانی در کربلا شد.

وی با بیان این‌که هرچه حضور زائران ایرانی در کربلا بیشتر باشد، پیوند مردم دو کشور افزایش پیدا می‌کند، اظهار داشت: در این راستا، سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد، بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت هم‌پوشانی داشته و تمام تلاش خود را برای برقراری باشکوه مراسم اربعین به کار خواهند بست.

معاون سرکنسولی جمهوری اسلامی ایران در کربلا با اشاره به این‌که گذرنامه معتبر و دریافت روادید برای حضور زائران در ایام اربعین حسینی اجباری است و زائران باید نسبت به این امر اهتمام جدی داشته باشند، با وجود این، پیش بینی کرد که استقبال ایرانیان از مراسم اربعین امسال کمتر از سال گذشته نباشد.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت فعالیت‌های فرهنگی و تدارک برنامه‌های مناسب برای ایام اربعین، خاطرنشان کرد: کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کربلا از فعالیت‌های فرهنگی که در راستای معرفت‌زایی زائران نسبت به امام حسین(ع) و اربعین سالار شهیدان باشد، استقبال می‌کند.

حسین‌پور از سفیر ایران در بغداد به عنوان مسئول ستاد اربعین نام برد و ایجاد ۷ قرارگاه در مناطق ورودی به عراق و مسیرهای پیاده‌روی مانند کربلا، نجف، کوت، حله و زرباطیه برای هماهنگی امور اسکان، تغذیه، ارتباطات، بهداشت و درمان، مسائل فرهنگی، حمل و نقل خبر داد.

وی با بیان این‌که امسال نسبت به سال گذشته برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای ایام اربعین صورت گرفته است، گفت: امکانات تهیه شده تنها بخش کوچکی از نیازهای زائران را پاسخ می‌دهد، میزبان اصلی زائران حضرات معصومین علیهم‌السلام و مردم عراق هستند که به خوبی پذیرای آنان خواهند بود.

معاون سرکنسولی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به حضور میلیونی زائران اباعبدالله الحسین(ع) در ایام اربعین و امکانات محدودی که در این کشور وجود دارد، از زائران کشورمان خواست که با توجه به تذکرات مهمی که از طریق صدا و سیما پخش می‌شود مسائل مرتبط را به خوبی رعایت کنند.