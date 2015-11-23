نقی هجرتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شطرنج بازانی که مدرک بین المللی دارند در این مسابقات فرصت رقابت پیدا می‌کنند.

هجرتی تصریح کرد:۳۰ شطرنج‌باز از خراسان شمالی با مدرک درجه بین‌الملل به رقابت با ۱۰۰ شطرنج‌باز دارای درجه بین‌الملل، از سراسر کشور می‌پردازند.

وی با بیان اینکه این مسابقات به روش سوئیسی درمحل سالن بدمینتون مجموعه ورزشی علیدخت بجنورد برگزار می‌شود، از حضور ناظر فدراسیون و داور بین‌المللی شطرنج در بجنورد خبر داد و گفت: پاشا نژادی داور فیده دارای مدرک جهانی شطرنج به همراه ناظر فدراسیون و دو داور از خراسان شمالی، قضاوت دیدارها را بر عهده‌دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات از روز چهارم آذرماه آغاز و تا ششم آذرماه جاری ادامه خواهد داشت.