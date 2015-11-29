به گزارش خبرگزاری مهر، این نیم ضریح که با مشارکت مردم دوستدار اهل بیت استان بوشهر ساخته شده است، در آستانه اربعین حسینی در خیمه‌گاه نصب شده و میزبان زائران در کربلاست.

عبدالرضا مطاف، رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان بوشهر در این باره گفت: برای ساخت نیم ضریح مقام علمدار در خیمه‌گاه، حدود ۳۵ میلیارد ریال هزینه شده است که مردم دوستدار اهل بیت(ع) استان بوشهر با اهداء کمک‌های مردمی و نذورات متبرعان منابع مالی آن را تامین کرده‌اند.

وی از ساخت نیم ضریح مقام امام حسین(ع) و حضرت قاسم(ع) در خیمه‌گاه خبر داد و گفت: کاروان علمدار کربلا برای ساخت ضریح خیمه گاه امام حسین(ع،) و حضرت قاسم(ع) بعد از اربعین مصادف با ۲۱صفر حرکت خود را از مرزهای شمالی کشور آغاز کرده و و پس از عبور از شهرستان‌های گناوه، دیلم و شهرستان‌های دشتستان و بخشی از تنگستان وارد بوشهر می‌شود.

مطاف اظهار کرد: مراسم افتتاحیه ساخت ضریح خیمه گاه امام حسین(ع) ۲۸ صفر در شهر بوشهر با حضور آیت الله صفایی بوشهری، نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی در استان و امام جمعه بوشهر، دکتر مصطفی سالاری، استاندار بوشهر و دیگر مسئولان استانی برگزار می شود.

وی در پایان افزود: همچنین مراسم افتتاحیه ساخت ضریح خیمه گاه حضرت قاسم(ع)۲۹ صفر در شهرستان دشتستان با حضور مردم و مسئولان برگزار می شود.

خیمه‌گاه حسینی

در قسمت جنوب غربی حرم مطهر امام حسین علیه السلام و با فاصله‌ای حدود ۲۵۰ متری از حرم، خیمه گاه آن حضرت قرار دارد.این محل جایی بوده است که کاروان امام حسین علیه السلام خیمه‌های خود را در آنجا به پا کرده بودند.

محل خیمه اهل بیت در بنایی حدود ۲۰۰۰ متر به تفکیک با ضریح های مختلف مشخص شده و اولین خیمه که به نوعی ورودی خیمه گاه به شمار می‌رود، خیمه حضرت عباس علیه السلام است که در گذشته با دو نیم ضریح از جنس چوب مشخص بود که هم اکنون ضریح جدیدی در این محل نصب شده است.

عملیات نصب نیم ضریح جدید خیمه گاه حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام که پروژه ساخت آن توسط ستاد بازسازی عتبات عالیات استان بوشهر از یکم مردادماه ۱۳۹۲ آغاز شده بود، در آستانه اربعین در محل خیمه گاه به پایان رسید.

جنس سازه این ضریح از چوب ساج است که در اصطلاح فنی به ابرچوب معروف بوده و در مقابل رطوبت و هجوم حشرات بسیار مقاوم می باشد به گونه‌ای که سازه اصلی بسیاری از کشتی‌ها از این چوب استفاده می‌شود؛ کارشناسان عمر این چوب را تا ۳۰۰ سال برآورد کرده اند.

جنس داخل ضریح که در ساخت آن از هنر فاخر و منحصر به فرد ایران اسلامی یعنی خاتم استفاده شده است متشکل از انواع استخوان و عاج فیل و چوب‌های فوفال و نارنج، اناب و سایر سیم‌های برنجی مسی و بعضا نقره‌ای است.

قطعات ظریف خاتم با گره‌سازی اسلامی همچنان ویژگی‌های مسحور کننده از خود باقی می‌گذارد که دنیای پیچیده و حکمت آمیز پر ماجرای اهل بیت علیهم السلام را تداعی می کند.

جنس روکش اسکلت اولیه چوب‌های ساج از نقره و مس روکش طلا با حدود ۱۵ میکرون طلا توسط قلم زنان اصفهانی و شیرازی و بومی بهره‌برداری شده که ترکیبی از قلم زنی و میناسازی و آبکاری و سایر هنرهای سنتی همچون خوشنویسی مورد استفاده قرار گرفته است.

نقش‌ها جدا از وجه تزئینی صاحب فهوا و محتوای ناب شیعی و متصف به صفات ویژگی‌های علمدار رشید کربلا ابوالفضل العباس علیه السلام است.دکتر اسکندرپور طراح این نیم ضریح زیبا برای نقوش آن از گل‌های بی‌قرینه و لاله عباسی از فرق شکافته و دست شکسته بهره‌برده است.

لاله ها سر در گریبان یکدیگر برده‌اند و شقایق‌ها پرپر گشته و شروع ساق‌های افشان از یاس و نهایتا با پروانه آتش گرفته خاتمه می‌یابد و در منتها الیه ساقه‌ها از گل نرگس نیز استفاده شده است.

طراحی ضریح را دکتر پرویز اسکندر پور خرمی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس به عهده داشته است و استاد شکرقند (نجار)، سیدمحمد موسوی نیا و محمدعلی زند (استادان قلم زن)، استاد سعید محمدی (زرگری)، استاد ملک پور (خاتم کار) و استاد بدرالسماء و اناری (میناکار)، عملیات ساخت آن را به عهده داشته‌اند.