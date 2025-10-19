به گزارش خبرگزاری مهر، آستان مقدس امام حسین (علیه السلام) اعلام کرد: توسعه خیمه گاه حسینی پس از تملک زمین مجاور حسینیه بحرانیه و اخذ مجوزهای لازم و دستیابی به تفاهم بین دو طرف مطابق با رویه‌های قانونی و اداری مصوب، انجام شد.

این اقدام پیش از مراسم اربعین امام حسین (علیه السلام) و با هدف اسکان تعداد بیشتر زائران و ارائه فضای لازم و خدمات به آنها در طول مراسم اربعین صورت گرفت.

آقای فاضل ابو دکه، رئیس بخش خیمه‌گاه حسینی گفت: بخش امور مهندسی، با همکاری بخش ما، بخش خیمه گاه حسینی و بخش تعمیر و نگهداری، آماده‌سازی محل حسینیه بحرانیه را آغاز کردند. این آماده سازی پس از آنکه رسماً توسط آستان مقدس امام حسین (علیه السلام) خریداری شد و قبل از آخرین زیارت اربعین صورت گرفت.

وی توضیح داد: محل قبلی شامل ساختمانی بود که در معرض خطر ریزش بود، بنابراین کاملاً برداشته شد. سپس کف آن اصلاح، با بتن پوشانده و با بتن آرمه روکش شد و برای استفاده موقت در طول مراسم اربعین مناسب گردید.

وی افزود: این محل به مساحت ۶۸۰ متر مربع با فرش‌های مناسب مفروش شد و با سیستم‌های خنک‌کننده و روشنایی و خدمات اولیه برای، آسایش زائران در طول اقامتشان در خیمه‌گاه چه برای نماز، قرائت قرآن یا شرکت در مجالس حسینی، تجهیز شد.

دکه خاطرنشان کرد: دو ایوان از حیاط خیمه‌گاه حسینی به میدان جدید مجاور باز شده است، علاوه بر این، دو در ورودی و خروجی نیز برای تسهیل حرکت زائران و تنظیم جریان ورود به این مکان باز شده است.

این تلاش‌ها بخشی از پروژه آستان مقدس حسینی برای توسعه زیرساخت‌های اطراف حرم، به منظور آمادگی برای استقبال از میلیون‌ها زائر و تضمین ارائه بهترین خدمات به زائران است.

خیمه‌گاه (مخیم) از زیارتگاه‌های شیعیان در کربلاست که در محل برپایی خیمه‌های امام حسین (ع) و یارانش در واقعه عاشورا بنا شده است. بنای نخستین آن به قرن دهم قمری برمی گردد. این مکان در جنوب غربی حرم و ۲۵۰ متری صحن قرار دارد.