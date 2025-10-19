  1. دین و اندیشه
توسعه خیمه‌گاه حسینی برای استقبال از زائران در حرم امام حسین (ع)

توسعه خیمه‌گاه حسینی برای استقبال از زائران در حرم امام حسین (ع)

آستان مقدس امام حسین (علیه السلام) پس از تملک زمین مجاور حسینیه بحرانیه، از توسعه خیمه گاه حسینی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آستان مقدس امام حسین (علیه السلام) اعلام کرد: توسعه خیمه گاه حسینی پس از تملک زمین مجاور حسینیه بحرانیه و اخذ مجوزهای لازم و دستیابی به تفاهم بین دو طرف مطابق با رویه‌های قانونی و اداری مصوب، انجام شد.

این اقدام پیش از مراسم اربعین امام حسین (علیه السلام) و با هدف اسکان تعداد بیشتر زائران و ارائه فضای لازم و خدمات به آنها در طول مراسم اربعین صورت گرفت.

آقای فاضل ابو دکه، رئیس بخش خیمه‌گاه حسینی گفت: بخش امور مهندسی، با همکاری بخش ما، بخش خیمه گاه حسینی و بخش تعمیر و نگهداری، آماده‌سازی محل حسینیه بحرانیه را آغاز کردند. این آماده سازی پس از آنکه رسماً توسط آستان مقدس امام حسین (علیه السلام) خریداری شد و قبل از آخرین زیارت اربعین صورت گرفت.

وی توضیح داد: محل قبلی شامل ساختمانی بود که در معرض خطر ریزش بود، بنابراین کاملاً برداشته شد. سپس کف آن اصلاح، با بتن پوشانده و با بتن آرمه روکش شد و برای استفاده موقت در طول مراسم اربعین مناسب گردید.

وی افزود: این محل به مساحت ۶۸۰ متر مربع با فرش‌های مناسب مفروش شد و با سیستم‌های خنک‌کننده و روشنایی و خدمات اولیه برای، آسایش زائران در طول اقامتشان در خیمه‌گاه چه برای نماز، قرائت قرآن یا شرکت در مجالس حسینی، تجهیز شد.

دکه خاطرنشان کرد: دو ایوان از حیاط خیمه‌گاه حسینی به میدان جدید مجاور باز شده است، علاوه بر این، دو در ورودی و خروجی نیز برای تسهیل حرکت زائران و تنظیم جریان ورود به این مکان باز شده است.

این تلاش‌ها بخشی از پروژه آستان مقدس حسینی برای توسعه زیرساخت‌های اطراف حرم، به منظور آمادگی برای استقبال از میلیون‌ها زائر و تضمین ارائه بهترین خدمات به زائران است.

خیمه‌گاه (مخیم) از زیارتگاه‌های شیعیان در کربلاست که در محل برپایی خیمه‌های امام حسین (ع) و یارانش در واقعه عاشورا بنا شده است. بنای نخستین آن به قرن دهم قمری برمی گردد. این مکان در جنوب غربی حرم و ۲۵۰ متری صحن قرار دارد.

