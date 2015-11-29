رئیس هیئت جودو و کوراش خراسان شمالی: عنوان قهرمانی رقابت‌های تیم ملی جودوی بانوان به خراسان شمالی رسید

بجنورد - رئیس هیئت جودو و کوراش خراسان شمالی گفت: یک عنوان قهرمانی و نائب قهرمانی در رقابت‌های انتخابی تیم ملی جودو بانوان کشور به خراسان شمالی رسید.