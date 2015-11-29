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۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۵:۵۲

رئیس هیئت جودو و کوراش خراسان شمالی:

عنوان قهرمانی رقابت‌های تیم ملی جودوی بانوان به خراسان شمالی رسید

عنوان قهرمانی رقابت‌های تیم ملی جودوی بانوان به خراسان شمالی رسید

بجنورد - رئیس هیئت جودو و کوراش خراسان شمالی گفت: یک عنوان قهرمانی و نائب قهرمانی در رقابت‌های انتخابی تیم ملی جودو بانوان کشور به خراسان شمالی رسید.

کوروش خسرویار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: الهه جمالی در وزن منفی ۴۸ کیلوگرم عنوان نخست این مسابقات را به خود اختصاص داد.

وی به نایب قهرمانی دیگر نماینده این استان اشاره کرد و گفت: نازنین یزدانی در وزن مثبت ۷۰ کیلوگرم نایب قهرمان این دوره از مسابقات شد.

به گفته خسرویار فاطمه قهرمان نیز در وزن منفی ۷۰ کیلوگرم پنجم شد.

رئیس هیئت جودو و کوراش خراسان شمالی افزود: منتخبین این دیدارها خود را برای مسابقات جایزه بزرگ جودو  آماده می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابت‌ها سومین دوره رقابت های انتخابی تیم ملی است که با حضور هشت نماینده از جودوکاران منتخب سراسر کشور برگزار شده است.

کد مطلب 2983774

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