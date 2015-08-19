بانوی ورزشکار خراسان شمالی به مقام قهرمانی دست یافت

براتعلی سعیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: هانیه سلطانی، بانوی ورزشکار خراسان شمالی در مسابقات آمادگی جسمانی قهرمانی بانوان کارگر کشور به مقام قهرمانی رسید.

وی اضافه کرد: این ورزشکار در مسابقات آمادگی جسمانی قهرمانی بانوان کارگر کشور که با شرکت ۹۶ ورزشکار، مربی و سرپرست از ۲۶ استان کشور به میزبانی استان البرز برگزار شد، در رده سنی ۲۰ تا ۲۹ سال با غلبه بر تمامی حریفان خود مقام نخست را کسب کرد.

به گفته سعیدی این رقابت‌ها به مدت چهار روز در سه رده ‌سنی ۲۰-۲۹ سال، ۳۰-۳۹ سال و ۴۰ سال به بالا در استان البرز برگزار شد و خراسان شمالی با سه نماینده به مصاف حریفان خود از شش استان کشور رفت.

وی اضافه کرد: در رده سنی نخست که هانیه سلطانی ورزشکار خراسان شمالی به مقام قهرمانی رسیده، مهدیه قاسمی رابینی از گل گهر سیرجان مقام دوم را کسب کرد و زهرا بازدیدی از خراسان جنوبی به مقام سوم رسید.

مسئول تربیت‌بدنی کارگران خراسان شمالی اظهار کرد: مراسم استقبال از این بانوی قهرمان خراسان شمالی با حضور حسن نوری، سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شمار دیگری از مسؤولان کارگری و ورزشی استان برگزار شد.