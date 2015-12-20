نمایشگاه دویستمین سال تولد نقاش قرن نوزدهم آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، این نمایشگاه که به مناسبت دویستمین سال تولد او برگزار شده است شامل نقاشی از رویدادها و چهره های مهم تاریخی از جمله پادشاهان و اشراف آلمان و آثار خصوصی همچون پرتره های شخصی است و به مقایسه آنها می پردازد.

فیلیپ دمانت، مدیر گالری ملی می گوید: با تماشای نقاشی های خصوصی نقاش، نزدیکترین تماس را با هنرمند برقرار می کنیم. وقتی منزل پای خود را نقاشی می کند احتمالا غریب ترین پرتره شخصی قرن نوزدهم است، اما حالا برای ما مدرن جلوه می کند. این ویژگی منزل حتی امروز هم شگفت انگیز است.

منزل سال ۱۸۱۵ در لهستان به دنیا آمد. او بیش از چهارصد نقاشی از فردریک پادشاه پروس، پادشاهان و اشراف ترسیم کرده است. نقاشی از اشراف آلمان و وقایع تاریخی او را در زمان حیاتش مشهور و برایش ثروت و پاداش به ارمغان آورد. بخشی از آثار او به ترسیم دوران صنعتی شدن و کار کارگران اختصاص دارد.

موزه چاپ و نقاشی آلمان با اشاره به سبک کار این هنرمند می گوید: منزل با ادگار دگا نقاش فرانسوی قرن نوزدهم قابل مقایسه است. ذهن دگا به واقعیت گرایش داشت، روی مشاهده و دیدن واقعیت و فرآیند آن در قرن نوزدهم متمرکز بود. قرن نوزدهم دوران صنعتی شدن، و مکانیزه شدن است. اولین خط آهن و قطار ساخته شد. این ما را به یاد ویلیام ترنر، نقاش رمانتیک انگلیسی می اندازد.

منزل نقاشی های متعددی از اسب داشته و سعی کرده این حیوان را تا جای ممکن واقع‌گرایانه ترسیم کند.

نمایشگاه آثار آدولف منزل تا فوریه ۲۰۱۶ در گالری ملی برلین در نمایش است.