تابلوی به سرقت رفته دگا در اتوبوس پیدا شد/ چمدانی بدون صاحب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی‌ان‌ان، اثری از ادگار دگا نقاش مشهور فرانسوی که تصویرگر حضور گروهی از خوانندگان در یک اپرا است، در یک اتوبوس، پیدا شد.

این تابلو ۹ سال پیش از موزه مارسی دزدیده شده بود.

در واقع تابلوی «خوانندگان همسرا» که سال ۱۸۷۷ کشیده شده ۱۶ فوریه(هفته پیش) و در بازرسی از چمدان‌های یک اتوبوس در خارج از پاریس کشف شد.

ماموران در بازرسی از چمدان‌های بخش بار اتوبوس توانستند این اثر را با امضای دگا کشف کنند. با این حال به گفته وزیر فرهنگ فرانسه هیچ مسافری ادعای مالکیت این چمدان را نکرد. مقامات رسمی هنوز هیچ نظری درباره این که چه کسانی این تابلو را در این مکان گذاشته بودند ندارد.

این تابلو اپرای «دون ژوان» موزارت را تصویر کرده است.

در بیانیه‌ای که برای پیدا شدن تابلو منتشر شده صحبتی از ارزش آن نشده است اما گزارشگران قیمت آن را حدود یک میلیون دلار برآورد کرده‌اند.

موزه اورسی پاریس که مالک اثر است در توییتی از پیدا شدن آن ابراز خوشحالی کرده است.

وزیر فرهنگ فرانسه نیز این اثر را متعلق به گنجینه ملی فرانسه خوانده و گفته است نبود آن، برای میراث امپرسیونیست‌های فرانسه بسیار سنگین بود.

این تابلو در نمایشگاهی از آثار دگا با عنوان «دگا در اپرا» که قرار است سپتامبر ۲۰۱۹ در موزه اورسی نمایش داده شود در معرض دید عموم قرار می‌گیرد.