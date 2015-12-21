  1. استانها
  2. بوشهر
۳۰ آذر ۱۳۹۴، ۱۴:۲۵

طلاب بوشهر در اعتراض به جنایات ارتش نیجریه تجمع کردند

طلاب بوشهر در اعتراض به جنایات ارتش نیجریه تجمع کردند

بوشهر - طلاب و روحانیون استان بوشهر در اعتراض به جنایات ارتش نیجریه تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، طلاب و روحانیون مدرسه علمیه امام خمینی(ره) بوشهر در اعتراض به جنایات ارتش نیجریه و کشتار مسلمانان این کشور تجمع کردند و انزجار خود را از این جنایات اعلام کردند.

حجت الاسلام اسعد نصاری از اساتید حوزه علمیه در این تجمع با محکوم کردن اقدام ارتش نیجریه در کشتار مسلمانان این کشور، درباره وقایع و حوادث تلخ اخیر در نیجریه، شخصیت شیخ زاکزکی رهبر شیعیان این کشور و نیز تاثیرگذاری مسلمانان در نیجریه به ایراد سخنرانی پرداخت.

از جمله شعارهای طلاب بوشهری در این مراسم می‌توان به «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر انگلیس»، «مرگ بر آل سعود»، «وای اگر خامنه‌ای حکم جهادم دهد، ارتش دنیا نتواند که جوابم دهد» و «هیهات من الذله» اشاره کرد.

کد مطلب 3005872

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها