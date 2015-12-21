طلاب بوشهر در اعتراض به جنایات ارتش نیجریه تجمع کردند

به گزارش خبرنگار مهر، طلاب و روحانیون مدرسه علمیه امام خمینی(ره) بوشهر در اعتراض به جنایات ارتش نیجریه و کشتار مسلمانان این کشور تجمع کردند و انزجار خود را از این جنایات اعلام کردند.

حجت الاسلام اسعد نصاری از اساتید حوزه علمیه در این تجمع با محکوم کردن اقدام ارتش نیجریه در کشتار مسلمانان این کشور، درباره وقایع و حوادث تلخ اخیر در نیجریه، شخصیت شیخ زاکزکی رهبر شیعیان این کشور و نیز تاثیرگذاری مسلمانان در نیجریه به ایراد سخنرانی پرداخت.

از جمله شعارهای طلاب بوشهری در این مراسم می‌توان به «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر انگلیس»، «مرگ بر آل سعود»، «وای اگر خامنه‌ای حکم جهادم دهد، ارتش دنیا نتواند که جوابم دهد» و «هیهات من الذله» اشاره کرد.