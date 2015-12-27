منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام وضعیت جوی استان، اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی تا اواسط هفته جاری جوی نسبتاً پایدار بر استان حاکم خواهد بود.
وی در ادامه گفت: پیامد جو پایدار در استان انباشت آلایندههای جوی در شهرها صنعتی و پرجمعیت استان است.
مدیرکل هواشناسی استان البرز شرایط جوی این هفته استان را کمی ابری تا قسمتی نیمهابری در پارهای مناطق غبارآلود اعلام کرد.
به گفته رحمانیان پایداری جوی باعث افزايش غلظت آلايندهها و كاهش كيفيت هوا در شهرهای صنعتی میشود.
وی به شهروندان، بهویژه سالمندان، كودكان و افراد دارای بیماریهای قلبی و تنفسی توصیه کرد از تردد غيرضروری در سطح شهر خودداری کنند.
اعلام وضعیت جوی «دیزین» و محور چالوس
وی در ادامه کیفیت هوای امروز شهرستانهای هشتگرد و نظرآباد را ناسالم اعلام کرد و گفت: کمینه دمای هوا در این دو شهرستان در حال حاضر منفی ۲ درجه و بیشینه دمای هوا ۵ درجه سانتی گراد است.
رحمانیان کیفیت هوای امروز شهرستان اشتهارد را ناسالم برای گروههای حساس اعلام کرد و گفت: کمینه دما در این شهرستان منفی ۳ درجه سانتی گراد است.
مدیرکل هواشناسی استان البرز به وضعیت جوی منطقه «دیزین» اشاره کرد و گفت: وضعیت جوی در این منطقه قسمتی ابری در بعضی ساعات همراه با افزایش ابر و گاهی وزش باد است و دمای هوا در این منطقه منفی ۱۰ درجه سانتی گراد است.
وی وضعیت جوی در محور چالوس را نیمهابری در پاره مناطق مهآلود اعلام کرد و گفت: ماکزیمم سرعت باد در این محور ۱۸ کیلومتر بر ساعت است.
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