اعطای ماهانه ۷۵۰۰موردملاقات به مددجویان مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ

به گزارش خبرگزاری مهر، فتحی مدیر مجتمع ندامتگاه بزرگ تهران اظهار داشت: این ملاقاتها در راستای برنامه های کاهش آسیب های اجتماعی و تقویت روحیه مددجویان و با هدف تحکیم بنیاد خانواده اعطاء شده است.

وی افزود: سالن ملاقات مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ به عنوان بزرگترین زندان استان روزانه پذیرای خانواده مددجویان بوده و در طی ۹ ماه امسال به طور میانگین ماهانه ۷۵۰۰ملاقات کابینی و حضوری به مددجویان مجتمع اعطا شده است.

مدیر مجتمع در زمینه نوع ملاقات های اعطایی گفت: ملاقات یکی از اهرمهای سازنده و بازدارنده از جرم است که طبق ضوابط وقوانین مندرج در آئین نامه سازمان زندانها هفته ای یکبار به خانواده درجه یک مددجویان به صورت ملاقات کابینی اعطاء می شود. از طرفی دیگر ملاقات حضوری به عنوان یک امتیاز به صورت محدود به مددجویان فعال در عرصه های مختلف فرهنگی در داخل زندان اعطاء می شود تا با خانواده های خود دیدار نمایند.

فتحی ادامه داد: ساختمانهای ملاقات ویژه برای مددجویان متاهل در داخل زندان در حال تجهیز می باشد که در آینده نزدیک به بهره برداری می رسند. این ملاقات ها در مجموع با هدف کاهش ناهنجاریهای ناشی از تحمل حبس و تقویت روابط عاطفی مددجویان با خانواده هایشان اعطا می شود.