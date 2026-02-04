کاهش ۱۲ درجه ای دمای هوا در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی الهی اظهار کرد: بر اساس تحلیل نقشه‌ها، سامانه‌ای ناپایدار از بعدازظهر امروز تا صبح روز جمعه در خراسان رضوی فعال خواهد بود و طی این مدت لغزندگی معابر و جاده‌ها، تشکیل مه و کاهش میدان دید و اختلال در سیستم حمل‌ونقل استان را در پی خواهد داشت.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی ادامه داد: با استقرار این سامانه، از بعدازظهر امروز افزایش ابر و شدت وزش باد به‌صورت لحظه‌ای همراه با خیزش گردوخاک و در برخی نقاط وقوع طوفان پیش‌بینی می‌شود.

وی اضافه کرد: همچنین از امشب با کاهش محسوس دما، بارش‌ها در نواحی سردسیر و کوهستانی به صورت برف و باران و همراه با کولاک برف رخ خواهد داد.

الهی افزود: تا ظهر پنجشنبه وقوع بارش‌های رگباری در برخی نقاط همراه با رعدوبرق و احتمال بارش تگرگ دور از انتظار نیست.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی گفت: آب‌گرفتگی معابر، ایجاد روان‌آب و احتمال وقوع سیلاب در برخی مناطق مورد انتظار است.

وی اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته سبزوار با یک درجه و سرخس با ۲۵ درجه سلسیوس به ترتیب خنک‌ترین و گرم‌ترین نقطه خراسان رضوی بود. دمای مشهد نیز بین هشت تا ۱۹ درجه در نوسان بوده است و بیشترین سرعت وزش باد نیز با ۷۶ کیلومتر بر ساعت در صالح‌آباد ثبت شد.