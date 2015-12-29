به گزارش خبرنگار مهر، تنها دو روز به آغاز سال جدید میلادی باقی مانده، این در حالی است که بازار جهانی طلا در واپسین روزهای سال ۲۰۱۵ میلادی در انتظار تجربه دیگری برای افزایش قیمت بود و به واقع این توقع ایجاد شده بود که قیمت جهانی طلا تحت تاثیر مسائل روانی تا حدودی افزایش یابد اما این توقع چندان برآورده نشد.

قیمت جهانی طلا در سه سال اخیر به طور متوالی با کاهش مواجه شده و در عین حال قیمت نفت هم به حدود ۳۰ دلار در هر بشکه رسیده است، همچنین پیش بینی اینکه بازار نفت تا پایان سال ۲۰۱۶ میلادی با مازاد عرضه مواجه خواهد بود، همگی از عوامل تاثیرگذار بر کاهش قیمت طلا در بازارهای جهانی و به تبع آن بازار داخلی کشورمان است.

نرخ هر اونس طلا در آخرین روزهای پایانی سال ۲۰۱۵ میلادی به ۱۰۷۲ دلار رسیده است. افت قیمت طلا طی این دو سه سال اخیر به دلیل افزایش قدرت ارزهایی همچون دلار آمریکا است و باعث شده این فلز زردرنگ جای خود را به دلار بدهد و جای آن در سبد خرید تغییر کند.

به هر حال در این ماه‌ها بازار طلا هیچ واکنش مثبتی برای فرار رو به جلو از خود نشان نداده است. تقویت نرخ دلار، کاهش قیمت نفت، گرانی قیمت مواد اولیه و غیره همگی شرایطی را فراهم کرد تا نرخ طلا همچنان پائین بماند.

برخی تحلیلگران پیش بینی می‌کنند که این روند در سال ۲۰۱۶ ادامه خواهد داشت اما برخی دیگر می گویند که در سال جدید میلادی وضعیت طلا بهبود می یابد. به هر حال دو دیدگاه کاملا متفاوت دراین زمینه وجود دارد، اکثر آنهایی که معتقد به افزایش قیمت طلا هستند، کسانی هستند که ذخایر بزرگی از طلا را در اختیار دارند.

البته هستند تحلیلگرانی که پیش بینی می کنند نرخ طلا در ۵ سال آینده میلادی روندی صعودی داشته باشد و روند آن از سال ۲۰۱۶ آغاز و به تدریج نرخ‌ها تقویت شود.

محمد کشتی آرای در گفتگو با مهر درباره وضعیت بازار طلا در سال ۲۰۱۵ میلادی و پیش بینی قیمت طلا در سال ۲۰۱۶ میلادی گفت: در سال ۲۰۱۵ میلادی قیمت جهانی طلا تحت تاثیر سه عامل اساسی یعنی قیمت نفت، نرخ بهره در آمریکا و بحران های سیاسی و اقتصادی دنیا قرار گرفت.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر افزود: به طور متوسط قیمت جهانی طلا در سال ۲۰۱۵ میلادی بین ۱۰۷۰ دلار تا ۱۲۰۰ دلار در نوسان بود و در این سال به پائین ترین نرخ خود در ۵ سال اخیر رسید، به طوری که طی یکی دو هفته گذشته این نرخ به کمترین حد خود رسیده است.

وی با اشاره به اینکه در سال ۲۰۱۴ هم همین روند اتفاق افتاده بود و سال ۲۰۱۵ ادامه همان وضعیت را شاهد بودیم، تصریح کرد: در این دو سال قیمت طلا میلی به افزایش و جهش چندانی از خود نشان نداد و روند کاهشی قیمت دلار، قیمت طلا را هم کاهش داد و این روند همچنان ادامه دارد.

کشتی آرای با پیش بینی اینکه روند قیمت و وضعیت طلا در بازارهای جهانی در سال ۲۰۱۶ مانند سال ۲۰۱۵ همچنان ادامه داشته باشد، اظهارداشت: با توجه به وضعیت قیمت نفت و کاهش آن به پائین ترین حد، به نظر نمی رسد که تغییرات عمده ای بر روی قیمت طلا اتفاق بیافتد.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر با اشاره به کاهش سرمایه گذاری در بخش طلا و کاهش تقاضایی که در این بازار اتفاق افتاده است، عنوان کرد: در واقع به دلیل کاهش درآمدهای ارزی به دنبال کاهش قیمت نفت، میزان تقاضا هم تقلیل یافته است.

وی به قیمت سکه در بازار داخلی در سال ۲۰۱۵ اشاره و بیان کرد: قیمت سکه در مقطعی به یک میلیون تومان هم رسید اما کمترین نرخ حدود ۹۰۰ هزار تومان بود که تحت تاثیر قیمت ارز و قیمت طلا در بازارهای جهانی به این نرخ کاهش یافت اما در مجموع نرخ سکه تمام در این سال بین ۹۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان در نوسان بود.

کشتی آرای درباره وضعیت بازار سکه همزمان با ولادت پیامبر اکرم (ص) گفت: به دلیل مقارن شدن با این ایام قیمت انواع سکه اعم از تمام بهار، نیم سکه، ربع سکه و گرمی، در بازار بیشتر شده که به دلیل تقاضایی است که در بازار اتفاق افتاده است.