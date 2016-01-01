علی‌اصغر بیات در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد سفرهای زیارتی بازنشستگان تامین اجتماعی، افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، اعزام زائران در قالب طرح «کرامت رضوی» به مشهد مقدس از اول اسفندماه سال گذشته آغاز شد و تا نوزدهم آذرماه ۲۳ هزار و ۵۰۰ نفر اعزام شده‌اند.

وی تاکید کرد: پس از یک وقفه کوتاهی، اعزام مجدد بازنشستگان به مشهد آغاز شده و هزار و ۶۰۰ نفر نیز در این دوره اعزام خواهند شد و در مجموع تعداد بازنشستگان و مستمری‌بگیران که به زیارت امام رضا (ع) مشرف شده‌اند، به ۲۵ هزار نفر می‌رسد.

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه بودجه پیشنهادی برای اعزام زائران در طرح «کرامت رضوی» افزایش پیدا می‌کند، گفت: با مساعدت مدیرعامل تامین اجتماعی، حدود ۱۰ میلیارد تومان برای اعزام زائران اختصاص پیدا خواهد کرد و در این صورت تعداد بیشتری از بازنشستگان به مشهد اعزام می‌شوند.

بیات در مورد تفاهمنامه با سازمان حج برای اعزام بازنشستگان به عتبات عالیات، گفت: بر اساس تفاهمنامه منعقد شده، چهار هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر به عتبات عالیات عراق اعزام خواهند شد.

به گفته وی، آئین‌نامه ثبت‌نام بازنشستگان به کانون‌ها ابلاغ شده و این افراد می‌توانند برای ثبت‌نام به دفاتر کانون در استان‌های مختلف مراجعه کنند.

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی همچنین اظهار داشت: البته تسهیلاتی نیز برای بازنشستگان برای عتبات عالیات در نظر گرفته شده به طوری که در قالب وام یک میلیون تومانی این افراد اعزام خواهند شد.