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۱۱ دی ۱۳۹۴، ۷:۴۶

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

افزایش اعتبار زیارتی مستمری بگیران/ ۴۰۰۰بازنشسته به عتبات می‌روند

افزایش اعتبار زیارتی مستمری بگیران/ ۴۰۰۰بازنشسته به عتبات می‌روند

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی از افزایش اعتبارات سفر زیارتی بازنشستگان (طرح کرامت رضوی) در سال آینده خبر داد و گفت: چهار هزار نفر به عتبات اعزام خواهند شد.

علی‌اصغر بیات در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد سفرهای زیارتی بازنشستگان تامین اجتماعی، افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، اعزام زائران در قالب طرح «کرامت رضوی» به مشهد مقدس از اول اسفندماه سال گذشته آغاز شد و تا نوزدهم آذرماه ۲۳ هزار و ۵۰۰ نفر اعزام شده‌اند.

وی تاکید کرد: پس از یک وقفه کوتاهی، اعزام مجدد بازنشستگان به مشهد آغاز شده و هزار و ۶۰۰ نفر نیز در این دوره اعزام خواهند شد و در مجموع تعداد بازنشستگان و مستمری‌بگیران که به زیارت امام رضا (ع) مشرف شده‌اند، به ۲۵ هزار نفر می‌رسد.

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه بودجه پیشنهادی برای اعزام زائران در طرح «کرامت رضوی» افزایش پیدا می‌کند، گفت: با مساعدت مدیرعامل تامین اجتماعی، حدود ۱۰ میلیارد تومان برای اعزام زائران اختصاص پیدا خواهد کرد و در این صورت تعداد بیشتری از بازنشستگان به مشهد اعزام می‌شوند.

بیات در مورد تفاهمنامه با سازمان حج برای اعزام بازنشستگان به عتبات عالیات، گفت: بر اساس تفاهمنامه منعقد شده، چهار هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر به عتبات عالیات عراق اعزام خواهند شد.

به گفته وی، آئین‌نامه ثبت‌نام بازنشستگان به کانون‌ها ابلاغ شده و این افراد می‌توانند برای ثبت‌نام به دفاتر کانون در استان‌های مختلف مراجعه کنند.

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی همچنین اظهار داشت: البته تسهیلاتی نیز برای بازنشستگان برای عتبات عالیات در نظر گرفته شده به طوری که در قالب وام یک میلیون تومانی این افراد اعزام خواهند شد.

کد مطلب 3013062
مهناز قربانی مقانکی

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