آموزش ارتباط زوجین و فرزندپروری در جمعیت همیاران سلامت

مریم پازوکی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۷۵۰ گروه همیار سلامت در سراسر کشور فعال هستند، گفت: ارائه آموزش مهارت های سبک زندگی به افراد و خانواده ها از مهمترین اقدامات جمعیت همیاران سلامت اجتماعی است.

وی افزود: افزایش اعتماد به نفس در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی و ارائه آموزش های فرزندپروری و ارتباط زوجین از دیگر برنامه هایی است که توسط سازمان مردم نهاد همیاران سلامت انجام می شود.

مدیرعامل جمعیت همیاران سلامت اجتماعی با اشاره به اینکه هر هفته حدود ۱۵۰۰ ساعت دوره توانمندسازی برای گروه های مختلف اجتماعی در سراسر کشور اجرا می شود، اضافه کرد: تمرکز فعالیت های جمعیت روی افراد و گروه‌ های محله ای است و بیشترین آموزش های ارائه شده در زمینه مقابله با اعتیاد و طلاق است.

پازوکی ادامه داد: در موضوع اعتیاد جامعه هدف ما را بیشتر افراد در معرض خطر تشکیل می دهند، یعنی افرادی که یکی از اعضای خانواده آنها معتاد بوده یا در محله ای اعتیادخیز زندگی می کنند. همچنین افرادی که به لحاظ روحی و روانی آمادگی بیشتری برای درگیر شدن در اعتیاد را دارند در کانون آموزش های توانمندسازی و افزایش تاب آوری اعتیاد قرار دارند.

وی تاکید کرد: جلسات آموزشی جمعیت در تهران بیشتر در سراهای محله برگزار می شود و مخاطبان از طریق اطلاع رسانی های مثل نصب بنر و ارسال پیامک و .. جذب می شوند. همچنین دوره های هفتگی ثابت است اما گروه باز است و افراد می توانند به صورت آزاد در این جلسات شرکت کنند. این جلسات هزینه ندارد اما برای عضویت در گروهها، باید معرفی شوند. علاوه بر اینها آموزش های مناسبتی هم داریم که در مواقع مقتضی به جامعه هدف ارائه می شود.

مدیرعامل جمعیت همیاران سلامت اجتماعی با انتقاد از مشارکت ضعیف نهادهای مسئول در موضوع زنان و آسیب های اجتماعی گفت: با معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری فعالیت های مشترک خوبی داریم اما انتظار ما بیشتر است زیرا بحث توانمندسازی سمن ها مسکوت مانده است و نیارمند دریافت مشاوره و کمک ساختاری از سوی دولت هستیم.