تخلیه ایستگاههای قطار مونیخ به خاطر تهدید تروریستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، پلیس مونیخ از وجود حملات تروریستی در این شهر هشدار داده است. در حال حاضر اکثر ایستگاههای قطار به خاطر احتمال وجود حملات تروریستی تخلیه شده است.

پلیس این شهر می گوید اطلاعاتی کسب کرده که نشان می دهد حملات تروریستی در هر لحظه شهروندان را تهدید می کند. رئیس پلیس شهر از شهروندان آلمانی خواسته است در اماکن عمومی و محل های پرازدحام توقف نکنند.

بر این اساس ورود شهروندان آلمانی به ایستگاههای اصلی قطار مونیخ در حال حاضر ممنوع شده است و تا اطلاع ثانوی به غیر از مامورین پلیس تردد در این اماکن صورت نمی گیرد.

هنوز دولت درباره برگزاری یا عدم برگزاری جشن های سال نو میلادی اظهار نظری نکرده است. گفتنی است بعد از حملات تروریستی پاریس در اکثر شهرهای اروپا چنین تدابیر امنیتی شدیدی اعمال می شود.