کاهش محبوبیت صدر اعظم آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک ، نتایج یک نظر سنجی از کاهش میزان محبوبیت «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان به دنبال موج اخیر حملات تروریستی در این کشور حکایت دارد.

به نظر می رسد تعداد شهروندان ناراضی آلمانی از سیاست های صدر اعظم آلمان افزایش یافته تا جایی که محبوبیت وی در ماه جولای تا ۱۲ درصد کاهش یافته است.

نتایج حاصل از یک نظر سنجی نشان داد که میزان محبوبیت مرکل از ۵۹ درصد در ماه ژوئن به ۴۷ درصد در ماه جولای کاهش یافته و این امر به وضوح نشان دهنده نارضایتی شهروندان از سیاست های اتخاذی آنگلا مرکل است.

بر اساس نتایج این نظر سنجی، افت محبوبیت مرکل به دلیل حملات تروریستی ماه گذشته در آلمان است.

در یکی از این حملات، یک نوجوان با استفاده از سلاح سرد به مردمی که در یک قطار مسافربری در شهر «وورتسبورگ» سوار بودند، حمله ور شد و تعدادی را زخمی کرد.

تنها چند روز بعد در ۲۲ جولای، یک شهروند آلمانی با تیراندازی در یک مرکز خرید در «مونیخ»، ۹ نفر را به قتل رساند.