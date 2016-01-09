رزمایش مشترک دریایی چین و پاکستان در آبهای دریای عمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «جیو نیوز»، رزمایش مشترک دریایی چین و پاکستان از فردا در آبهایی دریای عمان به منظور برقراری امنیت پروژه کریدور اقتصادی چین و پاکستان شروع می شود.

دریاسالار «عارف اللہ حسینی» یکی از فرماندهان نیروی دریایی پاکستان گفت: تجارت در سایه برقراری امنیت دریایی امکان پذیر است. نیروهای دریایی تمام کشورها در دنیا بر علیه دزدان دریایی متحد است.

دریاسالار «یومان» یکی از فرماندهان چینی این رزمایش گفت: از نظر سیاسی در صورت بسته شدن مسیر دریایی، نیروی دریایی هر کشوری موظف است آن مسیر را بازگشایی کند.

وی در ادامه افزود: چین و پاکستان از دیر باز روابط دوستانه ای با هم دارند. با انجام رزمایش دریایی وضعیت تجاری و اقتصادی دو کشور بهبود پیدا می کند و نیروهایی دریایی دو کشور کسب تجربه می کنند. با شروع کریدور اقتصادی چین و پاکستان اقتصاد منطقه بهبود پیدا می کند.