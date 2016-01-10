به گزارش خبرنگار مهر، قائم مقام سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی عصر شنبه در آئین تکریم و معارفه مدیرکل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان بوشهر اظهار داشت: قاچاق اثرات ناگواری بر اقتصاد کشور دارد و باعث کاهش درآمدهای گمرکی و ضربهزدن به اشتغال میشود.
عبدالمجید شهیدی بنجار با اشاره به تامین بودجه دولت از طریق فروش نفت، کسب مالیات و منابع متفرقه، اضافه کرد: از جمله منابع متفرقه میتوان به درآمدهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اشاره کرد.
وی با اشاره به تحقق ۲۷۰ میلیارد تومان اموال تملیکی در سال جاری، بیان کرد: امسال ۳۵ درصد درآمدهای تدوین شده سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی محقق شده است.
بخشی از درآمدهای استان بوشهر در استان هزینه شود
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار بوشهر نیز در این آئین به ظرفیتهای بالای اقتصادی استان بوشهر اشاره کرد و گفت: بخش زیادی از درآمدهای کشور از استان بوشهر تامین میشود.
سعید زرینفر با تاکید بر اینکه بخشی از درآمدهای استان بوشهر باید در همین استان هزینه شود، ادامه داد: بخشی از درآمدهای سازمان جمعآوری اموال تملیکی برای توسعه استان بوشهر هزینه شود.
تحقق ۱.۳ هزار میلیارد تومان درآمدهای استان بوشهر
رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر نیز در این آئین به میزان تحقق درآمدهای پیشبینی شده استان بوشهر اشاره کرد و اظهار داشت: طی ۹ ماه ابتدایی امسال یکهزار و ۳۴۴ میلیارد تومان درآمدهای استان بوشهر محقق شده است.
محمد جواد بیات خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از درآمدهای استان بوشهر مربوط به درآمدهای مالیاتی است که حدود ۹۰ درصد از درآمدهای استان را شامل میشود و بعد از آن نیز درآمدهای گمرکی است.
لازم به ذکر است که در این آئین ضمن تقدیر از ریحان زاده، محمود سیفیان بهعنوان مدیرکل جمعآوری و فروش اموال تملیکی استان بوشهر معارفه شد.
نظر شما