به گزارش خبرنگار مهر ، یازدهمین دوره رقابت‌های بین المللی کاراته جام ایران زمین طی روزهای دوم و سوم بهمن ماه در تهران برگزار خواهد شد. تاکنون جضور کاراته کاهایی از کشورهای کره‌جنوبی ، هنگ کنک، عراق، آذربایجان و افغانستان در این دوره از رقابت‌ها قطعی شده است. ضمن اینکه احتمال حضور تیم هایی از گرجستان، ارمنستان، ترکیه و پاکستان نیز وجود دارد.

بر همین اساس و طبق آخرین لیست ارسال شده از سوی کشورهای شرکت کننده آذربایجان با ۱۵ کاراته کا ، عراق با ۳۵ ورزشکار ، هنگ کنگ با هدایت محمود کرک آبادی مربی ایرانی خود با ۸ کاراته کاها در این مسابقات شرکت می کنند. کره جنوبی هم با نفراتی در دو بخش مردان و زنان به تهران سفر می کند.

در تیم هنگ کنگ «لی کا وی» با دو مدال نقره و برنز بازیهای آسیایی ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴، سه برنز و نقره قهرمانی آسیا ، برنز کاراته وان اتریش سرشانس ترین کاراته کا می باشد.

در حاشیه این مسابقات «امیر ولد خانی» ملی پوش سالهای نه چندان دور کاراته ایران که در حال حاضر رئیس کمیته فنی ایالت «هسن» آلمان به همراه احمد صافی سمینار فنی در دو بخش کاتا و کومیته برای مربیان ارشد و تیمهای خارجی خواهند داشت.

از ایران هم یک تیم به عنوان نماینده کشورمان به همراه دو تیم دانشگا آزاد و پاس قوامین نیز در این رقابت‌ها حضور خواهند داشت. طبق برنامه مسابقات مردان رزوهای دوم و سوم بهمن ماه در سالن شهید افراسیابی تهران و پیکارهای بانوان روز دوم بهمن ماه در سالن شهید کبکانیان انجام می شود.