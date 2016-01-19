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۲۹ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۲۴

کرمانشاه بیکارترین استان کشور؛

جدول جدید نرخ بیکاری استان‌ها/ اختلاف بیکاری مناطق ۳.۷ برابر شد

جدول جدید نرخ بیکاری استان‌ها/ اختلاف بیکاری مناطق ۳.۷ برابر شد

در حالی وزیر کار امروز وعده نرخ بیکاری تک رقمی را داد که گزارش مرکز آمار ایران از دو رقمی بودن نرخ بیکاری در ۲۱ استان کشور حکایت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت نرخ بیکاری استان‌ها در پاییز امسال نشان می دهد نرخ بیکاری در ۲۱ استان همچنان ۲ رقمی و بالای ۱۰ درصد است و تنها در ۹ استان نرخ‌ها کمتر از ۱۰ درصد و تک رقمی ثبت شده است.

این در حالی است که علی ربیعی وزیر کار امروز وعده داده است که نرخ بیکاری کشور تک رقمی خواهد شد. در پاییز امسال، نرخ بیکاری استان کرمانشاه با ۱۸.۶ درصد؛ بالاترین نرخ بیکاری در بین استان‌های کشور بود و استان مرکزی با ۵ درصد بیکاری، بهترین وضعیت را در بازار کار کشور دارا است.

هرچند متوسط نرخ بیکاری کشور در پاییز امسال ۱۰.۷ درصد و دو دهم درصد کمتر از تابستان اعلام شده، اما از سوی دیگر، نرخ مشارکت اقتصادی مردم هم ۸ دهم درصد کاهش یافته است که می تواند در افت نرخ بیکاری تاثیرگذار باشد. معمولا کاهش نرخ مشارکت از سوی کارشناسان به ناامیدی جوانان از یافتن کار، انتظار برای کار در دوره ای دیگر، تحصیلات دانشگاهی، استراحت مقطعی و سپس تلاش برای ورود به بازار کار و مواردی از این دست ربط داده می شود.

هنوز فاصله بیکاری استان‌های کشور بالا و ۳.۷ برابر است که نشان از توزیع نامتوازن فرصت‌ها و سرمایه گذاری در کشور دارد. اینکه نرخ بیکاری در استان مرکزی ۵ درصد شده بسیار خوشحال کننده است ولی از سوی دیگر، ۱۸.۶ درصدی شدن بیکاری جوانان در کرمانشاه نگران کننده شده است.

جدول تغییرات جدید نرخ بیکاری در استان‌ها

 

کد مطلب 3028621

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