اولین جلسه کمیته فنی اصلاحیه مصوبه توسعه ساختمان سبز تهران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این جلسه که با حضور یاسر جعفری سرپرست اداره کل معماری و ساختمان شهرداری تهران، محمدصابر باغخانی پور مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، محمود گلابچی و محمدحسین محمودی ساری اساتید حوزه معماری و نمایندگان کمیسیون های شهرسازی و معماری و سلامت و محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران و سایر اعضاء کمیته تشکیل شد، ضوابط و معیارهای ساختمان سبز و معماری پایدار به عنوان گام اول عملیاتی شدن این مصوبه مورد بررسی قرار گرفت و پیش نویس اولیه شناسنامه ساختمان سبز و معماری پایدار تهیه شد.

همچنین مصوب شد که شهرداری تهران به عنوان نوک پیکان اجرایی این مصوبه، آغاز کننده مسیر باشد و ساختمان های شهرداری تهران و ساختمان هایی که مصوبه کمیسیون ماده پنج می گیرند، به عنوان اولین اجرا کننده، ساختمان سبز وارد میدان شوند تا کم کم به ساختمان های دولتی و سایر بخش های متقاضی پروانه ساختمان سبز تسری پیدا کند.