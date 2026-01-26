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۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۵۸

اولین جلسه کمیته فنی اصلاحیه مصوبه توسعه ساختمان سبز تهران برگزار شد

اولین جلسه کمیته فنی اصلاحیه مصوبه توسعه ساختمان سبز تهران برگزار شد

اولین جلسه کمیته فنی اصلاحیه مصوبه توسعه ساختمان سبز و معماری پایدار در شهر تهران به عنوان اولین گام در راستای عملیاتی شدن این مصوبه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این جلسه که با حضور یاسر جعفری سرپرست اداره کل معماری و ساختمان شهرداری تهران، محمدصابر باغخانی پور مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، محمود گلابچی و محمدحسین محمودی ساری اساتید حوزه معماری و نمایندگان کمیسیون های شهرسازی و معماری و سلامت و محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران و سایر اعضاء کمیته تشکیل شد، ضوابط و معیارهای ساختمان سبز و معماری پایدار به عنوان گام اول عملیاتی شدن این مصوبه مورد بررسی قرار گرفت و پیش نویس اولیه شناسنامه ساختمان سبز و معماری پایدار تهیه شد.

همچنین مصوب شد که شهرداری تهران به عنوان نوک پیکان اجرایی این مصوبه، آغاز کننده مسیر باشد و ساختمان های شهرداری تهران و ساختمان هایی که مصوبه کمیسیون ماده پنج می گیرند، به عنوان اولین اجرا کننده، ساختمان سبز وارد میدان شوند تا کم کم به ساختمان های دولتی و سایر بخش های متقاضی پروانه ساختمان سبز تسری پیدا کند.

کد مطلب 6732365

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