به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، محمود وفایی در دیدار با مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کرمان با بیان این مطلب گفت: کانون مکانی برای پایه‌ریزی فرهنگ در جامعه است و علی‌رغم اهمیتی که در شکل‌گیری شخصیت بچه‌ها دارد اما از نظر اعتبار و امکانات کمی ضعیف است.

وفایی با بیان این‌که به فعالیت در حوزه کودکان ایمان دارم، خاطرنشان کرد: کار خیر تنها ساختن بیمارستان و مدرسه نیست؛ باید تلاش کرد تا با مساعدت خیران نیت‌های خیرخواهانه به سمت اهداف کانون جلب شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کرمان افزود: کانون به عنوان یک مجموعه تخصصی در حوزه کودک و نوجوان می‌تواند در این زمینه فکر و ایده بدهد و سایر نهادها برای اجرایی شدن آن کمک کنند.

وفایی که خود عضو قدیمی کانون بوده با یادآوری این‌که راه درست زندگی کردن را با کتاب‌های کانون آموخته ‌است، تصریح کرد: اگر کانون با آموزش و پرورش پیوند بخورد تاثیرگذاری آن را در سرنوشت نسل جدید جامعه بیشتر شاهد خواهیم بود.

این مقام مسئول با اعلام آمادگی همکاری با کانون در راه‌اندازی موزه تاریخ کودک تصریح کرد: موزه تاریخ برای کودکان نباید تنها به صورت ظاهری و شکلی باشد بلکه لازم است در زمینه «محتوا» یی - که قرار است ارایه شود - بیشتر اندیشید.

وفایی با بیان این‌که می‌تواند بخشی از درس تاریخ مدرسه در موزه کودک ارایه شود، اذعان داشت: باید تلاش کنیم با مطالب جذاب و لطیف، بچه‌ها را با تاریخ و فرهنگ غنی کشورمان آشنا کنیم درست همانند کاری که کانون در ۴۰ سال پیش در ذهن و فکر من انجام داد.

در این دیدار هم‌چنین محسن روحی مدیرکل کانون کرمان نیز با بیان این‌که آشنایی کودکان و نوجوانان با میراث فرهنگی فرصتی برای تربیت نسلی فهیم و آشنا با تاریخ و ارزش‌های کشور است، گفت: راه‌اندازی موزه تاریخ آغازی برای علاقه‌مند کردن نسل کودک و نوجوان جامعه به ارزش‌های فرهنگی و گردشگری است.

روحی افزود: بخش زیادی از کارهای محتوایی در زمینه راه‌اندازی موزه تاریخ در حال آماده سازی است و مجموعه میراث فرهنگی و گردشگری استان با در اختیار قرار دادن فضای مناسب برای تحقق این امر به کانون کمک کند تا این مجموعه بتواند توانمندی خود را بهتر ارایه کند.

وی با اشاره به این‌که میراث فرهنگی از جایگاه و ارزش ویژه‌ای برخوردار است، یادآور شد: برای شناخت عمیق ارزش‌های فرهنگی، باید از دوران کودکی آغاز کرد؛ دیدن، دروازه ورود به آموزش است و در کنار برنامه‌ریزی برای بازدید از اماکن تاریخی، آشنایی کودکان و نوجوانان با گذشته پرفراز و نشیب کشور یک ضرورت است تا در آینده با پیشینه ذهنی قوی در عرصه‌های مختلف به کشور خدمت کنند.

مدیرکل کانون کرمان خطاب به مدیرکل میراث فرهنگی کرمان گفت: بسیار خرسندم که یکی از اعضای قدیمی کانون هستید و به این واسطه اهمیت کار کانون و تاثیرگذاری آن در زندگی کودکان و نوجوانان را به خوبی درک می‌کنید.

روحی اضافه کرد: بسیاری از مدیران موفق، تجربه حضور در کانون را داشته‌اند و نشان دهنده این است که کانون تا چه میزان در آینده کودکان و نوجوانان تاثیرگذار است.

وی با اشاره به این‌که کانون فقط برای پر کردن اوقات فراغت بچه‌ها نیست، اذعان داشت: رسالت کانون آموزش پنهان و غیرمستقیم به جامعه هدف است و تلاش داریم در هر جا که بچه‌ها نمی‌توانند به کانون بیایند، کانون به سراغ آن‌ها برود.

این مقام مسئول همچنین خواستار همکاری سازمان میراث فرهنگی برای برگزاری دوره‌های آموزش ویژه آشنایی مربیان کانون با میراث فرهنگی شد و تاکید کرد: این دانش‌افزایی با توانمندی مربیان کانون و از طریق شیوه‌های جذاب به کودکان و نوجوانان منتقل خواهد شد.

روحی در پایان با تاکید بر این‌که موزه تاریخ، ویژه کودکان و نوجوانان با این هدف راه‌اندازی می‌شود تا اقوام و وقایع تاریخی در هر بخش به صورت جداگانه به نسل آینده‌ساز جامعه معرفی شود، یادآور شد: محقق شدن این طرح همراهی و مساعدت میراث فرهنگی را می‌طلبد تا به آن هدف نزدیک‌تر شویم.