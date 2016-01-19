محمود وفایی در گفتگو با خبرنگار مهر از راه‌اندازی موزه‌ای برای هوشنگ مرادی کرمانی خبر داد و گفت: نویسنده «قصه‌های مجید» از مفاخر و شخصیت‌های برجسته ایران و استان کرمان است و همه ایرانی‌ها و به‌ویژه هم‌استانی‌ها تعلق خاطر خاصی به او دارند، از این‌رو قرار است موزه‌ای در شهر کرمان برای او ساخته شود.

به گفته مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان، هنوز مکان این موزه مشخص نشده و اداره کل میراث فرهنگی، ارشاد، اتاق بازرگانی و استانداری در حال بررسی و مطالعه هستند تا با همکاری یکدیگر موزه مرادی کرمانی را راه‌اندازی کنند.

وفایی در پاسخ به این‌که آیا به دنبال این نیستید تا یکی از خانه‌های تاریخی کرمان را به موزه‌ای برای هوشنگ مرادی کرمانی تغییر کاربری دهید گفت: این پیشنهادی است که من مطرح کرده‌ام و خواستم به جای ساختن فضایی جدید، از خانه‌های تاریخی به عنوان فضاهای موجود بهره ببریم اما این پیشنهاد هنوز در حال بررسی است.

او همچنین از ساخت موزه‌ای برای مشاهیر کرمان خبر داد و گفت: کرمان، مشاهیر بسیاری چون باستانی پاریزی، فرهاد ناظرزاده کرمانی، احمدرضا احمدی، هوشنگ مرادی کرمانی و... را در خود جای داده و این ظرفیت در شهر کرمان وجود دارد که موزه‌ای برای مشاهیر این استان در نظر گرفته شود.