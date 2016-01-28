فعالیت ۸۰ مرکز عرضه گیاهان دارویی در همدان/بازاریابی اولویت کشت

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فضلعلی ظهر پنجشنبه در کارگروه تخصصی امور اقتصادی استان همدان بابیان اینکه همدان قطب عمده کشاورزی محسوب می‌شود، اظهار داشت: استان همدان هم ازنظر تولید و هم بهره‌وری و توان فنی و مهندسی و آبیاری مدرن حائز رتبه‌های برتر در کشور است.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه همدان در تولید محصولات کشاورزی چهار و نیم درصد ارزش‌افزوده کشور را دارا است، بیان کرد: ارزش‌افزوده تولید محصولات کشاورزی در استان همدان ۲۳ درصد است.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان با تأکید بر اینکه کشاورزی یکی از محورهای مهم توسعه استان همدان محسوب می‌شود، عنوان داشت: فرآوری محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی از مباحث مهم در کشاورزی استان همدان است.

فضلعی تأکید داشت: برنامه توسعه محصولات کشاورزی و یا کشت جایگزین و حتی در تغییر الگوی کشت باید موضوع بازار فروش محصول نیز در نظر گرفته شود.

وی در خصوص کشت زعفران در استان همدان نیز ادامه داد: استان همدان خواستگاه اصلی زعفران در کشور بوده که سابقه طولانی دارد ولی متأسفانه امروز استان همدان در تولید زعفران حرفی برای گفتن ندارد.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان در این مورد ادامه داد: این موضوع در حالی است که استان همدان ظرفیت تولید زعفران را دارد و می‌تواند در این زمینه کار کند.

فضلعلی در ادامه به توجه به کشت گیاهان دارویی در استان همدان نیز تأکید کرد و افزود: توجه به تولید گیاهان دارویی در استان همدان نیز موضوعی بوده که باید بدان توجه شود.

وی بابیان اینکه در کشت گیاهان دارویی باید جوانب کار در نظر گرفته شود، اضافه کرد: کشت، داشت و فرآوری محصول و طب سنتی باید در نظر گرفته شود.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان از فعالیت ۸۰ مرکز عرضه گیاهان دارویی در استان همدان خبر داد و گفت: برای کاشت و توسعه هر نوع محصول در استان همدان نیاز به سنجش جوانب کار در همه زمینه‌ها است.

فضلعلی بیان داشت: آب منطقه‌ای همدان و جهاد کشاورزی باید برای کشت جایگزین و تغییر الگوی کشت با یکدیگر هماهنگ باشند.

وی با اشاره به اینکه در تغییر الگوی کشت مهم‌ترین موضوع بحث بازاریابی است، اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع آب‌وخاک در استان همدان تغییر الگوی کشت باید سنجیده و با دقت بیشتری انجام شود.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان در این خصوص عنوان داشت: توسعه سطح زیر کشت با توجه به کمبود منابع آبی معنا ندارد و اگر قرار بر این است که کلزا و یا گلرنگ و یا آفتابگردان توسعه پیدا کنند نباید همراه با توسعه سطح زیر کشت باشد.

فضلعلی بیان داشت: هر نوع تغییری در کشت باید با در نظر گرفتن تمام جوانب و به‌ویژه مصرف آب باشد چراکه باوجود بارندگی‌ها بازهم بیلان منفی دشت‌ها قابل جبران نیست.

وی اظهار داشت: جبران بی‌آبی در استان همدان به زمان بسیاری نیاز دارد و نمی‌توان گفت که مشکل آب نداریم و تغییر الگوی مصرف درزمینهٔ صرفه‌جویی در مصرف آب ضروری است.