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۱۲ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۴۹

تئاتر فجر ۳۴ در آینه مهر

جایزه ویژه و بزرگ در مسابقه بین‌الملل تئاتر فجر اهدا می‌شود

جایزه ویژه و بزرگ در مسابقه بین‌الملل تئاتر فجر اهدا می‌شود

کارگردان مراسم اختتامیه سی و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر اعلام کرد که در این مراسم جایزه ویژه و بزرگ در بخش مسابقه بین‌الملل اهدا می‌شود.

نیما دهقان درباره جوایز ویژه در نظر گرفته شده برای بخش‌های مسابقه تئاتر ایران و مسابقه بین‌الملل سی و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به خبرنگار مهر گفت: در مراسم اختتامیه این دوره از جشنواره تئاتر فجر نیز همچون دوره‌های گذشته این رویداد تئاتری، جوایز ویژه و بزرگ هیأت داوران در بخش مسابقه بین‌الملل اهدا‌ می‌شود.

وی ادامه داد: جایزه ویژه و بزرگ تنها در بخش مسابقه بین‌الملل جشنواره اهدا می‌شود و در بخش مسابقه تئاتر ایران جایزه ویژه و بزرگ وجود ندارد.

کارگردان مراسم اختتامیه درباره میزان جوایز در نظر گرفته شده برای بخش مسابقه بین‌الملل سی و جهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر اظهار کرد: از مبلغ جوایز نقدی بخش مسابقه بین‌الملل اطلاع دقیقی ندارم اما این جوایز در قالب دلار پرداخت می‌شود.

دهقان درباره مدت زمان مراسم اختتامیه جشنواره سی و چهارم تئاتر فجر افزود: مدت زمان این مراسم ۲ ساعت و ۳۰ دقیقه در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 3039341
فریبرز دارایی

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