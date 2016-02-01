نیما دهقان درباره جوایز ویژه در نظر گرفته شده برای بخشهای مسابقه تئاتر ایران و مسابقه بینالملل سی و چهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر به خبرنگار مهر گفت: در مراسم اختتامیه این دوره از جشنواره تئاتر فجر نیز همچون دورههای گذشته این رویداد تئاتری، جوایز ویژه و بزرگ هیأت داوران در بخش مسابقه بینالملل اهدا میشود.
وی ادامه داد: جایزه ویژه و بزرگ تنها در بخش مسابقه بینالملل جشنواره اهدا میشود و در بخش مسابقه تئاتر ایران جایزه ویژه و بزرگ وجود ندارد.
کارگردان مراسم اختتامیه درباره میزان جوایز در نظر گرفته شده برای بخش مسابقه بینالملل سی و جهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر اظهار کرد: از مبلغ جوایز نقدی بخش مسابقه بینالملل اطلاع دقیقی ندارم اما این جوایز در قالب دلار پرداخت میشود.
دهقان درباره مدت زمان مراسم اختتامیه جشنواره سی و چهارم تئاتر فجر افزود: مدت زمان این مراسم ۲ ساعت و ۳۰ دقیقه در نظر گرفته شده است.
تئاتر فجر ۳۴ در آینه مهر
جایزه ویژه و بزرگ در مسابقه بینالملل تئاتر فجر اهدا میشود
کارگردان مراسم اختتامیه سی و چهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر اعلام کرد که در این مراسم جایزه ویژه و بزرگ در بخش مسابقه بینالملل اهدا میشود.
نیما دهقان درباره جوایز ویژه در نظر گرفته شده برای بخشهای مسابقه تئاتر ایران و مسابقه بینالملل سی و چهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر به خبرنگار مهر گفت: در مراسم اختتامیه این دوره از جشنواره تئاتر فجر نیز همچون دورههای گذشته این رویداد تئاتری، جوایز ویژه و بزرگ هیأت داوران در بخش مسابقه بینالملل اهدا میشود.
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