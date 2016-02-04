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۱۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۷:۰۲

پروژه ۷۲ واحدی مسکن انجمن خیرین مسکن‌ساز در کنگان افتتاح شد

پروژه ۷۲ واحدی مسکن انجمن خیرین مسکن‌ساز در کنگان افتتاح شد

بوشهر - پروژه ۷۲ واحدی مسکن انجمن خیرین مسکن ساز در کنگان با حضور استاندار بوشهر افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری استاندار بوشهر بعد از ظهر پنجشنبه در آئین افتتاح پروژه مسکن خیرساز کنگان اظهار داشت: ساخت مسکن برای افراد نیازمند کار خیر و خداپسندانه‌ای است و امیدواریم شاهد توسعه اینگونه برنامه‌ها باشیم.

مدیرعامل انجمن خيرين مسكن ساز استان بوشهر نیز در آئین افتتاح این پروژه به اهمیت بالای ساخت واحدهای مسکن خیرساز اشاره کرد و اظهار داشت: اعتبار احداث کل پروژه دو میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان است.

حسین شهبازی اضافه کرد: از این میزان اعتبار، دو میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان وام است و ۵۲۰ میلیون تومان نیز اعتبارات خودآورده است.

مدیرعامل انجمن خيرين مسكن ساز استان بوشهر تصریح کرد: تمام تلاش انجمن خيرين مسكن‌ساز بر اين بوده است كه مسكن‌ها بهترين كيفيت با كمترين قيمت را داشته باشند.

استاندار بوشهر به همراه مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی امروز به شهرستان‌های دیر و کنگان سفر کرد و پروژه‌های متعددی در این شهرستان‌های جنوبی استان بوشهر به بهره‌برداری رسید.

کد مطلب 3042122

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