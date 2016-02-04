به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری استاندار بوشهر بعد از ظهر پنجشنبه در آئین افتتاح پروژه مسکن خیرساز کنگان اظهار داشت: ساخت مسکن برای افراد نیازمند کار خیر و خداپسندانه‌ای است و امیدواریم شاهد توسعه اینگونه برنامه‌ها باشیم.

مدیرعامل انجمن خيرين مسكن ساز استان بوشهر نیز در آئین افتتاح این پروژه به اهمیت بالای ساخت واحدهای مسکن خیرساز اشاره کرد و اظهار داشت: اعتبار احداث کل پروژه دو میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان است.

حسین شهبازی اضافه کرد: از این میزان اعتبار، دو میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان وام است و ۵۲۰ میلیون تومان نیز اعتبارات خودآورده است.

مدیرعامل انجمن خيرين مسكن ساز استان بوشهر تصریح کرد: تمام تلاش انجمن خيرين مسكن‌ساز بر اين بوده است كه مسكن‌ها بهترين كيفيت با كمترين قيمت را داشته باشند.

استاندار بوشهر به همراه مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی امروز به شهرستان‌های دیر و کنگان سفر کرد و پروژه‌های متعددی در این شهرستان‌های جنوبی استان بوشهر به بهره‌برداری رسید.