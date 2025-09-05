۲ هزار واحد مسکونی در استان بوشهر به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، معاون حقوقی رئیس‌جمهور ظهر جمعه در این آئین که همزمان با فرارسیدن هفته وحدت و گرامی داشت میلاد پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی (ص) برگزار شد، ضمن تبریک به مردم ایران و مسلمانان جهان، یاد و خاطره شهیدان خدمت به ویژه شهیدان رجایی، باهنر و سایر دولتمردانی که در راه خدمت جان خود را فدا کردند، گرامی داشت.

مجید انصاری با اشاره به خدمات دولت جمهوری اسلامی ایران در ۴۶ سال گذشته، گفت: امیدوارم نسل جوان و مدیران امروز و آینده کشور، با تکیه بر اخلاص و ایثار گذشتگان و بهره‌گیری از دانش و تجربه روز، مسیر توسعه متوازن، رفاه و آسایش ملت را با سرعت و کیفیت بیشتری طی کنند.

وی از تلاش‌های دکتر زارع استاندار بوشهر و مسئولان استانی در پیشبرد برنامه‌ها از جمله امور عمرانی به ویژه در حوزه مسکن قدردانی کرد و افزود: شناخت منطقه، روابط اجتماعی و نیازهای مردم، همواره ضریب موفقیت مدیریت‌های بومی را بالا برده و موجب موفقیت و اجرای سریع‌تر پروژه‌ها شده است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تأکید بر نقش کلیدی مسکن در آرامش روانی و بهبود وضعیت جمعیت، تصریح کرد: مسکن مهم‌ترین نیاز زندگی است و در شرایط امروز، هزینه بالای آن در شهرهای بزرگ، بخش عمده درآمد خانواده‌ها را می‌بلعد.

وی بیان کرد: تأمین مسکن جوانان، زوج‌های تازه ازدواج‌کرده و خانواده‌های دارای فرزند، از عوامل تعیین‌کننده در رشد جمعیت و تحقق سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری است.

وی از همکاری مثبت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وزارت راه و شهرسازی، بانک‌ها، خیرین و انبوه‌سازان در یک سال گذشته یاد کرد و گفت: در شرایط کمبود منابع، دستاوردهای خوبی در واگذاری زمین، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و ساخت مسکن اقشار کم‌درآمد به دست آمده است.

انصاری از خیرین و مسکن‌سازان خواست با بهره‌گیری از روش‌هایی مانند اجاره به شرط تملیک، ورود زمین ارزان و تأمین تسهیلات، در نهضت مسکن‌سازی مشارکت فعال داشته باشند و تأکید کرد: تقاضای همزمان جوانان برای مسکن، ازدواج و اشتغال، تنها با منابع دولتی پاسخ داده نمی‌شود و نیاز به هم‌افزایی ملی دارد.

