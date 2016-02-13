جزئیات عملیات ۳۰ساعته پلیس برای رهایی نوزادربوده شده/دستگیری متهم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن امیری مقدم در تشریح عملیات كارآگاهان پلیس آگاهی این استان كه منجر به رهایی نوزاد ربوده شده از چنگ آدم ربایان و دستگیری دو متهم این پرونده شد، گفت: بعد از ظهر روز دوشنبه (۱۹ بهمن ماه) گزارش ربایش نوزاد دختر از یکی از بیمارستان های مشهد به فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام شد.

وی افزود: با توجه به اضطراب و دلهره شدید خانواده نوزاد و همچنین حساسیت های موضوع كه احتمال می رفت، افرادی در امر خرید و فروش و قاچاق نوزاد فعالیت داشته باشند؛ دستورات اكید برای پیگیری پرونده به كارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی صادر و تمامی تیم ها با توان و استعداد پلیس عملیات خود برای یافتن اثری از نوزاد ربوده شده، آغاز کردند.

وی افزود: كارآگاهان مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی وارد عمل شدند و تحقیقات اولیه آنها نشان می داد نوزاد متعلق به خانم جوانی بوده كه ساعت ۱۴:۳۰ روز دوشنبه با انجام عمل سزارین به دنیا آمده و ساعت ۱۵:۳۰ توسط خانمی جوان، همزمان با زمان ملاقات عمومی همراهان بیماران، از بخش اتاق نگهداری نوزادان ربوده شده است.

سردار بهمن امیری مقدم گفت: با بررسی های علمی پلیس و بهره گیری از تصاویر ضبط شده دوربین های كنترلی عامل ربایش نوزاد، چهره زنی شد و تحت تعقیب قرار گرفت.

وی تاکید کرد: كارآگاهان مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تحقیقات خود را از كاركنان و مسئولان بیمارستان آغاز و به طور همزمان تمامی مبادی ورودی و خروجی شهر مشهد نیز با كنترل و مراقبت های دقیق تحت نظر پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی خاطرنشان كرد: پرستاران این مركز درمانی در تحقیقات پلیس اظهار داشتند، خانمی جوان چندی قبل به آنها مراجعه و ادعا كرد برای زن برادرش كه بچه دار نمی شود یک نوزاد می خواهد و اگر فردی مایل به تحویل فرزندش باشد حاضر هستند در شرایطی كه به توافق برسند نوزاد را تحویل بگیرند.

سردار امیری مقدم گفت: متاسفانه كاركنان بیمارستان اظهارات این زن را با توجه به اینكه احتمال هرگونه اقدامی از سوی این فرد متصور بوده جدی نگرفته و شماره تلفن او را نزد خود نگهداری نكرده اند.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: با به دست آمدن این سرنخ، كارآگاهان به بیمارستان های دیگر مراجعه و خوشبختانه با همكاری رئیس یکی از بیمارستان های مشهد مشخص شد زن مدكور به مطب یکی از كارشناسان مامایی این مركز درمانی مراجعه و اظهارات مشابهی مبنی بر اعلام آمادگی برای خرید نوزاد را داشته است.

شناسایی و دستگیری عاملان ربودن نوزاد

وی افزود: ۳۰ ساعت تلاش بی وقفه كارآگاهان اطلاعات جنایی و مسئولان اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی بدون لحظه ای تعلل ادامه یافت، با توجه به اینكه موضوع ربایش نوزاد از مادرش مخفی نگهداشته شده بود و احتمال می رفت در صورت پیدا نشدن نوزاد خطرهای جبران ناپذیری به این مادر جوان وارد شود كارآگاهان خود را مصمم می دانستند موضوع را پیگیری كنند.

سردار امیری مقدم گفت: تمام شواهد و ادله ای كه به دست آمده بود بسیار دقیق كنار هم چیده شد و كارآگاهان توانستند با ردزنی های گسترده و تحقیقات میدانی وسیع و همچنین همكاری مسئولان دو تا از بیمارستان های مشهد، عامل ربایش را شناسایی و تحت تعقیب قرار دهند.

وی ادامه داد: ردزنی های گسترده پلیس تا پاسی از شب بیست و یكم بهمن ماه ادامه یافت و كارآگاهان منزل متهم مورد نظر را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی این زن جوان را در حالیكه همسرش از موضوع آدم ربایی خبر نداشت و با دیدن ماموران انتظامی شوكه شده بود، دستگیر كنند.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی تصریح كرد: نوزاد دختر ربوده شده كه در منزل برادر این زن نگهداری می شد سالم و صحیح از چنگ این افراد رها و به آغوش خانواده اش بازگشت.

سردار امیری مقدم خاطرنشان کرد: پلیس زن ۳۴ ساله و برادرش را دستگیر و تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد.

وی گفت: به نظر می رسد آموزش های ایمنی و مراقبتی به كاركنان مراكز درمانی نیز در قالب بسته های امنیتی و حفاظتی باید با جدیت و توجه بیشتری مدنظر قرار گیرد چرا كه اگر پرستاران بخش نوزادان بیمارستان مذكور در مواجهه با فردی كه تقاضای خرید نوزاد دارد توجه بیشری نشان می دادند از وقوع چنین واقعه ای پیشگیری می شد و امیدواریم در این زمینه نیز شاهد گام های موثر و همكاری های پیشگیرانه باشیم.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی افزود: متهم اصلی پرونده نیز در اعترافات خود بیان داشت در صدد بوده مشكل زندگی برادرش را حل كند و فكر آخر و عاقبت این كار اشتباه را نمی كرده است.